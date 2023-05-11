«Это чушь»: Евгений Куйвашев опроверг информацию о поджоге лесов диверсантами

Ситуация с пожарами в Свердловской области остается тяжелой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 11 мая опроверг слухи о поджоге лесов диверсантами. Губернатор назвал основную причину возгораний.

- Я вижу слухи о том, что виновниками пожара являются диверсанты, которые ходят по лесам и специально их поджигают. Если честно, это чушь, - сказал глава региона. - Пожары возникают в первую очередь из-за человеческого фактора, банальных бытовых ситуаций, из-за неосторожного обращения с огнем. В этом году на быстрое распространение пожаров сильно повлияла погода.

Также губернатор отметил, что ситуация с пожарами в Свердловской области остается тяжелой. По данным департамента информполитики региона, за прошедшие сутки ликвидировано16 природных пожаров на общей площади 34,8 тысячи гектаров. Кроме того, локализовано 29 возгораний. Борьбу с огнем ведут порядка 4 тысяч человек и более 500 единиц специальной техники, в том числе авиация. Специалистам помогают волонтеры.

- Я хочу еще раз попросить всех быть осторожными, аккуратно обращаться с огнем на природе. Мы сами несем ответственность за то, что происходит в наших лесах, - добавил Евгений Куйвашев.

Напомним, ранее источник, знакомый с ситуацией сообщал «КП-Екатеринбург, что причиной мощных пожаров в Свердловской области, которые вспыхнули 6 мая, стали поджоги. Яркие огни были замечены в Егоршинском, Березовском и Тугулымском лесничестве.

- На самом деле невероятно самоотверженная борьба идет не с лесными пожарами, а с лесными поджогами. Все вкалывают, люди по трое суток без сна. Уральская Авиабаза, Лесничества, Минприроды, Министерство общественной безопасности, МЧС, муниципалитеты, - уточнил источник «КП-Екатеринбург» в свердловском правительстве.

Сообщалось, что минприроды Свердловской области обратились с заявлением в прокуратуру и полицию региона.