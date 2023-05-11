Свердловский губернатор попросил выделить самолет для тушения пожаров

Евгений Куйвашев направил запрос на федеральный уровень Фото: департамент информполитики

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил выделить дополнительный самолет для борьбы с пожарами. Ожидается, что в регион отправят ИЛ-76. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

- Евгений Куйвашев направил запрос на федеральный уровень об усилении авиагруппировки для тушения пожаров на Среднем Урале, - сообщили в департаменте.

На сегодняшний день помощь в борьбе с пожарами уже оказывают самолеты БЕ-200 и ИЛ-76 МЧС России, вертолеты МЧС, Авиалесохраны, Минобороны, Росгвардии.

Напомним, за прошедшие сутки 10 мая в регионе ликвидировали 16 природных пожаров на общей площади 34,8 тысячи гектаров. Кроме того, 29 возгораний локализовано.

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