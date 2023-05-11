В Свердловской области за минувшие сутки не зафиксировано ни одного верхового пожара

Борьбу с возгораниями ведут пожарные и добровольцы Фото: Ирина ХАБИБЬЯНОВА

В Свердловской области продолжается борьба с лесными пожарами. По данным на утро 11 мая, в регионе действует 57 очагов возгорания, их общая площадь составляет 99 998 га.

Как сообщает департамент информационной политики региона, за сутки в области полностью потушили 16 природных пожаров на площади 34 826 гектаров. Но ситуация продолжает оставаться напряженной. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запросил федеральной помощи. В настоящее время для тушения пожаров привлечена авиация. Причем тушением занимаются не только самолеты и вертолеты МЧС, но и Росгвардии и Минобороны.

- Важно, что за прошедшие сутки в регионе не зафиксировано ни одного верхового пожара, - отметили в департаменте информационной политики региона. В ведомстве добавили, что именно такие пожары считаются наиболее опасными - из-за высокой скорости распространения огня.

Также за прошедшие сутки были ликвидированы крупные возгорания возле Артемовского ГО на площади 5,6 тысячи гектара, в Асбестовском ГО, на площади 11,7 тысячи гектара, под Верхней Пышмой на площади 7,4 тысячи гектаров и в Сухом Логу на площади 5,5 тысячи гектаров.

В настоящее время борьбу с огнем ведут около 4 тысяч человек. В тушении задействовано более 500 единиц спецтехники, в том числе авиация. В борьбе с огнем пожарным помогают волонтеры.

Напомним, 9 мая столицу Урала накрыл смог от лесных пожаров. 11 мая в Екатеринбурге также ощущается запах гари. По данным МЧС, дым не рассеется еще несколько дней.