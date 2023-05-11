За прошедшие сутки ликвидировано 16 природных пожаров Фото: Ирина ХАБИБЬЯНОВА

В Свердловской области действует 57 лесных пожаров. Об этом свидетельствуют данные ФБУ «Авиалесоохрана» на 00:00 10 мая [прим.ред - указано московское время].

Из них 55 пожаров действует на землях лесного фонда общей площадью 99 988 га, один пожар - на землях обороны и безопасности, площадью 35 га, и один - на иной категории земель, площадью 10 га.

С огнем борются 192 человека, в том числе 75 работников и два летчика-наблюдателя ФБУ «Авиалесоохрана», 45 работников АО БУ «Ханты-Мансийская база авиационной и наземной охраны лесов» и 70 работников ГАУ Архангельской области «Единый лесопожарный центр».

Отметим, что по данным департамента информационной политики Свердловской области, за прошедшие сутки 10 мая ликвидировано 16 природных пожаров на общей площади 34,8 тысячи гектаров и локализовано 29 возгораний.

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