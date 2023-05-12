Сбрасывает 40000 литров за восемь секунд: какая авиация тушит леса в Свердловской области

Горящие леса Свердловской области с высоты проливают девять вертолетов и самолетов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже больше недели на Среднем Урале продолжаются масштабные лесные пожары. По данным департамента информационной политики Свердловской области, площадь пожара к утру 12 мая составляет 50, 7 тысяч гектаров.

Еще в ночь с 6 на 7 мая губернатор Свердловской области сообщил, что регион запросил федеральную помощь и к борьбе с огнем подключится авиация МЧС, Минобороны, Росгвардии и Авиалесохраны. Воздушные суда прибыли в том числе из Архангельской области и Красноярского края. Всего у нас сейчас действует девять авиабортов. А в четверг, 11 мая, глава региона направил запрос на федеральный уровень об усилении авиагруппировки.

- Ожидается, что эта группировка будет усилена самолетом Ил-76, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

Рассказываем, какая авиация сейчас борется с огнем в Свердловской области.

САМОЛЕТ БЕ-200

Уникальный самолет-амфибия отечественного производства, сделанный на базе самолета-амфибии А-40 «Альбатрос». Говоря простым языком, его фишка в том, что воду для тушения пожара он может набрать на водоеме, прямо на ходу. Снизился, пролетел над водной гладью и «зачерпнул» жидкость своими резервуарами. Про него часто говорят «не имеет аналогов в мире». И, кстати, жители Свердловской области могли лично наблюдать, как этот самолет проносится над озером Таватуй, набирая воду.

Бе-200 это уникальный самолет-амфибия Фото: Аца КОШТЭ

Два первых опытных образца самолета построили еще в 1995-м, но первый полет их состоялся лишь в 1998-м. Сначала их создавали в Иркутске, но в 2008-м основное производство перенесли в Таганрог.

Экипаж состоит из двух человек. При этом самолет может также перевезти до 25 пассажиров. Размах крыла – 32 метра. Длина самолета, кстати, примерно такая же – чуть больше 32 метров. Его баки рассчитаны на 12 тонн воды. Набрать ее в водоеме при глиссировании – дело 12-14 секунд. Всего у баков восемь секций. Их можно опустошить на пожар все вместе или по очереди.

Самолет Бе-200 может набирать воду, двигаясь по поверхности воды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Используются они не только на территории России. В 2021 году во время лесных пожаров в Турции один из Бе-200 был направлен на помощь. К сожалению, спустя две недели борьбы с огнем, воздушное судно разбилось в районе города Кахраманмараш.

Где уже тушил пожары:

Самолет Бе-200 МЧС России использовался в Невьянском городском округе. Также в департаменте информационной политики Свердловской области сообщали, что Бе-200 сбросил 56 тонн воды у поселка Первомайский.

САМОЛЕТ ИЛ-76

Первый военно-транспортный самолет, выпущенный в Советском Союзе с турбореактивными двигателями. Впервые Ил-76 поднялся в небо еще в 1971 году. Сначала их выпускали в Ташкенте, но 13 лет назад производство перенесли в Ульяновск.

Такое воздушное судно может перевозить и грузы, и технику, и личный состав. Например, в январе 2022 года именно Ил-76 доставляли миротворцев ОДКБ в Казахстан, когда там происходили массовые беспорядки. Это вообще один из самых известных отечественных самолетов. Например, именно на Ил-76 в 1996 году российские летчики вырвались из плена в Кандагаре после 378-дневного плена.

Все 40000 литров из резервуара Ил-76 может сбросить за восемь секунд Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За десятилетия было выпущено больше 950 единиц Ил-76. Он используется во многих странах мира. В длину он достигает больше 46 метров. Размах крыла – больше 50 метров. Для тушения лесных пожаров с начала 90-х используется модификация самолета Ил-76 П, в грузовой отсек которого встроена система для сброса воды.

Модификация Ил-76 для тушения пожаров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По сути это два резервуара на 42 000 литров воды, похожие на огромные трубы. Они за 10-30 минут заполняются водой на аэродроме с помощью рукавов. Самолет с ними пролетает над пожаром и сбрасывает воду. Слив производится с высоты до 100 метров. Все 40000 литров сбрасываются за восемь секунд.

Где уже тушил пожары:

Ил-76 от МЧС России использовали для борьбы с огнем в Талицком и Тугулымском городских округах. Также в Слободо-Туринском муниципальном районе.

ВЕРТОЛЕТЫ МИ-8

Многоцелевой вертолет, разработанный еще в 1960-х. Это самый массовый двухдвигательный вертолет в мире. Его используют для перевозки людей и грузов. Есть и армейские, и гражданские модификации. В 1986 году, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, именно Ми-8 участвовали в ликвидации последствий – сначала тушили лес, а потом сбрасывали на окрестности атомной станции сахарную смесь, которая «приклеивала» к земле радиоактивную пыль.

Вертолеты Ми-8 применяются и в армии, и на гражданской службе - для тушения пожаров, например Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экипаж – до трех человек. За раз вертолет может перевезти до 24 пассажиров или 4000 кг груза в кабине, либо на подвеске. Своего встроенного резервуара для воды Ми-8 не имеет. Вместо этого он перевозит на тросе специальное водосливное устройство на 5000 литров. Заполняется такое устройство при помощи окунания его в водоем на трехметровую глубину. Заполниться оно может таким образом за 17 секунд. За секунду из водосливного устройства на огонь проливается 900 литров воды.

Где уже тушил пожары:

В Свердловской области работают вертолеты Ми-8 от МЧС, от Минобороны, Авиалесохраны, Росгвардии. Они боролись с огнем в Белоярском, Березовском, Невьянском и Артемовском городских округах. Также их использовали в Режевском и Березовском городских округах, в районе Верхней Пышмы и Асбеста и в Байкаловском муниципальном районе.

Ми-8 сбрасывают воду на пожар с помощью специального водосливного устройства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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