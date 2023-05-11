«Жена только документы успела вынести»: у сотрудника колонии в Сосьве сгорел дом, пока он спасал от огня заключенных

Владислав Морозков (в центре) уже 23 года служит в пожарной части колонии в Сосьве Фото: Владислав Морозков

В Сосьве 25 апреля сильный пожар разрушил больше 100 домов. Сгорело также и лечебно-исправительное учреждение №23. Перед этим его сотрудники успели эвакуировать всех заключенных. Одним из тех, кто сдерживал огонь на подступах к учреждению, был 59-летний водитель пожарной машины ЛИУ-23 Владислав Морозков. Причем в этот момент горел его собственный дом. По просьбе «Комсомольской правды» Владислав вспомнил тот день две недели назад.

«ПОЗВОНИЛ ЗЯТЬ – СКАЗАЛ, ЧТО ДОМ ГОРИТ»

Смена у Владислава и других сотрудников пожарной части исправительного учреждения в тот день началась в 08.00. Впереди было 24 часа службы. Пожарная часть, в которой он работает, обслуживала только ЛИУ-23. Впрочем, если в Сосьве случались пожары, на которых требовалась дополнительная помощь пожарных, Владислав с коллегами тоже выезжал на помощь.

Все, что осталось от ЛИУ-23 в Сосьве после пожара Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В тот день был очень сильный ветер. Порывы до 27 метров в секунду, - вспоминает Владислав. – Огонь постепенно подбирался к ЛИУ и к домам. Сначала мы выехали тушить сухую траву. Потом в Чекистский район ездили помогали с огнем бороться. Затем у лесобиржи работали. Ну а потом уже и колонию тушили. Огонь моментально распространялся.

По словам Владислава, пожаров, подобных тем, что случился в Сосьве 25 апреля, он еще не видел. Дома моментально загорались друг от друга. Сильный ветер раздувал пламя.

- Я у машины прямо ведром воду набирал и обливал траву, чтобы к машине огонь не подошел, - говорит Владислав. - У нас в пожарной части 30 человек работает. Весь личный состав прибыл по тревоге. Огонь к колонии с трех сторон подбирался. В это время началась эвакуация. Мы держали огонь, сколько могли.

Примерно в это время у Владислава зазвонил телефон – муж дочери сказал, что в поселке огонь подобрался к дому Владислава и тот уже горит.

- Я никак не мог побежать туда. Пожарная машина была в самом пекле, и я никак не мог бросить ее, - вспоминает Владислав. – Я был на работе. Нельзя было убегать. К тому же при таком сильном ветре и пламя было сильное. Если в таких условиях дом загорелся, то ничего уже не поделаешь.

Всех заключенных и сотрудников ЛИУ-23 успели эвакуировать до того, как огонь подошел к колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

УЩЕРБ В ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ

Лишь следующим утром, около 09.00, Владислав закончил работу на месте пожара и смог сходить посмотреть, что осталось от дома.

- У меня дом большой был – 106 квадратных метров, - рассказывает Владислав. – Я участок купил. Построил на нем одноэтажный дом. Два года только в нем успел пожить – все сгорело. И вещи все тоже. У меня жена в школе работала. Ей когда сказали, что наша улица горит, она прибежала и документы успела вынести. Все остальное, что у нас было, сгорело.

Ущерб от пожара Владислав оценивает примерно в пять миллионов рублей. Он отмечает, что выплаты им уже поступили и в будущем им обещали помочь с жильем. В Сосьве для погорельцев уже строится многоквартирный дом, а также индивидуальные дома. Пока что он с супругой живет у взрослой дочери дома.

Пожить в построенном доме Владислав успел лишь два года. Фото: Владислав Морозков

Добавим, что 2 мая президент России Владимир Путин провел совещание, на котором прокомментировал ситуацию с пожарами в Свердловской области. Он распорядился наградить сотрудников ФСИН, которые боролись с пожаром.

- Нужно представить к наградам сотрудников ФСИН, которые во время пожара выполняли свой долг, спасали людей в исправительно- трудовом учреждении, несмотря на то, что их собственные дома горели, - сказал президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погорельцы получат до 300 тысяч на семью

Из резервного фонда для помощи пострадавшим выделено больше 95 миллионов рублей (Подробнее)

«Машины приезжают каждые полчаса»: гуманитарная помощь для погорельцев в Сосьве идет со всей России

Гуманитарную помощь погорельцам в Сосьве собирают жители со всей России (Подробнее)

Для погорельцев из Сосьвы построят жилой дом на 60 квартир

Пока его строят, погорельцев разместят во временном жилье (Подробнее)