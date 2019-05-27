«Вертолеты у нас не падали»: уральский ликвидатор раскритиковал сериал «Чернобыль»

На экране телевизора - новый американский сериал "Чернобыль". Показывают второй день катастрофы. К разрушенной атомной электростанции медленно подлетает группа вертолетов Ми-8. Под брюхом каждого из них на тросе висит цистерна, сливающая в радиоактивное нутро станции смесь песка и бора. Внезапно, один из вертолетов проходит сквозь черное облако дыма, задевает лопастью трос строительного крана и падает.

– Галиматья! – в сердцах произносит мой сосед по дивану Владимир Тарасевич. – Увлекательно, конечно, но не было еще там тогда никакого крана и вертолеты не падали в тот момент!

Между тем новый сериал HBO нахваливают критики. По их мнению он достоверно воспроизводит события 1986 года. В прошлом Владимир Сергеевич командовал звеном вертолетов, спасавших мир от чернобыльской катастрофы. Он лично несколько раз пролетал над разрушенной АЭС и как никто другой может оценить, сильно ли приукрасили историю сценаристы.

На вертолетах, которые летали над АЭС, часто можно было увидеть пробоины, оставленные пулями, так как они прилетели из Афганистана. Фото: «Чернобыль», Home Box Office

БОРОЛИСЬ С РАДИОАКТИВНОЙ ПЫЛЬЮ САХАРОМ

Когда Чернобыльская АЭС взорвалась, Владимиру Тарасевичу было 39 лет. Он работал в Свердловске – тушил с вертолета уральские леса. Вокруг АЭС после катастрофы тоже горели леса. И чтобы радиоактивный дым и пепел не разносило по округе, их нужно было регулярно проливать.

– Нам позвонили из Москвы, сказали, что надо подготовить два вертолета Ми-8 и два экипажа по 16 десантников-тушильщиков, а также два водосливных устройства – цистерны с водой, которые находятся под вертолетом на тросе, – вспоминает Тарасевич. – Я в институте на химика-разведчика учился. Понимал, что такое радиация, так что всем выдал дозиметры и объяснил, куда мы направляемся. В кабинах днища мы укрепили свинцом, чтобы радиация не проходила.

Такие устройства заправляли каучуком, после чего вертолеты несли их к АЭС и выливали на землю, чтобы сдержать радиоактивную пыль. Фото: предоставлено Владимиром Тарасевичем

Радиоактивный лес вокруг рванувшей АЭС сначала тушили простой водой и проливали черной патокой. Буквально обливали землю сладкой сахарной смесью, чтобы на траве образовывалась липкая корка, которая бы удерживала радиоактивную пыль внизу. Но после первого же дождя сахар растворялся. Тогда разливать вокруг станции решили каучук.

– Распылитель, через который военные разливали патоку, от каучука быстро забился, – говорит Владимир Сергеевич. – Но тут прилетели мы с нашим водосливным устройством. В нем отверстие в метр диаметром. Никакой каучук не застрянет. Мы эти сливные устройства заказывали в Казани, ждали их по полгода. А в Чернобыль их уже через неделю доставили. Военные были на Ми-24, а мы на Ми-8. В день до 14 вылетов делали. Хотели даже «звездочки» за каждый вылет к АЭС рисовать на вертолетах, да краски не нашли. Иначе у нас там на каждой машине по 200 «звезд» было бы.

Владимир Тарасевич о сериале: «Если нужен захватывающий сюжет, то он нормально сделан. А для профессионалов он будет смотреться совсем иначе»

СБРАСЫВАЛИ НА АЭС СВИНЕЦ В ПАРАШЮТАХ

Так как Владимир Тарасевич работал на вертолете, больше всего замечаний у него было именно к тем сценам сериала, которые показывали авиацию над АЭС. Например, американцам не удалось точно показать технику, на которой работали ликвидаторы.

– Посмотрите на вертолеты, которые летят над АЭС – это наши Ми-8, – отмечает Владимир Тарасевич. – Но они все целые. А в Чернобыле летали машины, которые до этого воевали в Афганистане. У них повсюду были пробоины от пуль. А в сериале корпус у техники везде целый.

Смутило нашего гостя и то, насколько низко вертолеты, заливавшие станцию песком и бором, проходили над ней.

– У нас была фотография разрушенной станции размером со стол, – вспоминает Тарасевич. – Вертолетов там кружило много и по фотографии нам показывали, на каком участке кому работать и какую задачу выполнять. Над разрушенным реактором вертолеты летали на очень большой высоте. Под ними на «веревке» длиной в 280 метров был парашют, обыкновенный ПД-47. В этот парашют, как в авоську, насыпали свинцовую дробь. Экипаж, пролетая над разрушенной крышей, просто отстегивал парашют со свинцом и тот падал прямо в разлом. В сериале в сцене, показывающей второй день аварии, я этих парашютов не увидел. Там сразу используют водосливные устройства, вроде тех, с которыми мы с Урала прилетели спустя пару недель после взрыва.

После каждого вылета к АЭС экипаж вертолетов отмывался от радиоактивной пыли. Фото: предоставлено Владимиром Тарасевичем

Но самое главное отличие от реальности кроется в той самой сцене, в которой вертолет, пролетающий над АЭС, задевает лопастью трос строительного крана и падает. Подобное действительно произошло, но значительно позже – в октябре 1986 года, то есть спустя почти полгода после аварии, а не на второй день.

ЛИКВИДАТОРАМ НА ВЕРТОЛЕТЕ ПРИВОЗИЛИ КЕФИР И ФАНТУ

На экране одна из самых жутких сцен. Второй день катастрофы. Станция объята огнем. Черное радиоактивное облако медленно ползет на Припять. Лес под ним моментально из зеленого становится болезненно-желтым.

– Это уже придумка, – отмечает Владимир Тарасевич. – Когда мы прилетели, лес вокруг был еще зеленым. Прошло еще полмесяца, прежде чем он пожелтел. Он просто погиб и высох, причем не факт, что от радиации. Такое и от простого лесного пожара происходит – корневая подстилка сгорает. Ствол остается, но питание он уже не получает и дерево умирает стоя. Их потом срубали и закапывали вместе с осевшей на них радиоактивной пылью.

Таких красных звезд на форме пожарных в 1986 году не было, уверяет наш собеседник. Фото: «Чернобыль», Home Box Office

А вот таблетки с йодом, которые персонажи пьют, чтобы щитовидная железа не накапливала радиацию – чистая правда, отмечает наш собеседник.

– Нам эти таблетки с йодом в столовке давали, – вспоминает Тарасевич. – В первые дни, может, там и была неразбериха, из-за того что ни с чем подобным человечество еще не сталкивалось, но потом «машина» была отлажена полностью. Тут надо отдать должное. Любой наш каприз выполнялся. Нам даже на большом вертолете Ми-6 специально к завтраку привозили кефир. А еще простую воду и газировку Фанту. Сервис был.

– А Припять достоверно показали? – интересуюсь я.

– Ну, самого города в кадре почти не было. Только несколько зданий. В сам город мы не заходили, но нередко пролетали над ним. Людей уже там не было. Машины стояли, на веревке белье сушилось, собаки голодные бегали за нашим вертолетом, лаяли. Но сильнее всего запомнилась корова, привязанная к столбу. Когда людей эвакуировали, хозяин забыл ее отвязать. И она там уже не один день стояла. Всю траву вокруг столба, до которой смогла дотянуться съела и голодала.

ПИЛОТ СКОНЧАЛСЯ ПРЯМО ЗА ШТУРВАЛОМ ВЕРТОЛЕТА

Во время просмотра наш собеседник бегло отмечает, что красных звезд на форме пожарных в то время ни у кого не было. Вкус металла во рту, на который жаловались некоторые персонажи, он тоже не чувствовал, даже когда подлетал к АЭС.

– Впрочем, я же не приближался к АЭС так близко, как герои сериала, иначе меня бы уже и в живых не было, – говорит Тарасевич.

Однако на здоровье нашего собеседника месячная командировка в Чернобыль сказалась. До нее Владимир Тарасевич мог легко подтягиваться с гирей, пристегнутой к поясу, а после даже простую сумку с продуктами поднять уже не мог.

Спустя год после возвращения из Чернобыля, весь экипаж вертолетов списали по состоянию здоровья. Фото: предоставлено Владимиром Тарасевичем

– Все мышцы «текли». Я как «Ежик в тумане» был, как зомби, – вздыхает Тарасевич. – Вертолеты, на которых мы летали, после возвращения на Урал показывали 100 рентген в час. Их поставили в поле под Екатеринбургом и все техники боялись к ним приближаться. У нас же, у людей, брали пунцию спинного мозга, чтобы узнать уровень радиации. Врачи тогда сказали: «Ребята, теперь мы вас везде найдем» – такой от нас фон был. Спустя несколько месяцев Толя Белозерцев, наш пилот, скончался прямо в кабине вертолета. Он ушел из жизни первым. Вертолет тогда не рухнул, только потому, что напарник его успел перехватить управление. Уже через год всех нас, кто был в Чернобыле, списали. А как мне сериал? И понравился, и не понравился. Если нужно, чтобы был захватывающий сюжет, чтобы людей потрясло, то он нормально сделан. А для профессионалов, которые детали знают, он будет смотреться совсем иначе. Все же в нюансах.