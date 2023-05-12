В Свердловскую область для борьбы с лесными пожарами перебросят еще 100 десантников

При этом в регионе уже работают 190 парашютистов Авиалесоохраны Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область для борьбы с лесными пожарами в ближайшее время дополнительно перебросят 100 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны.

- Помощь региону в тушении лесных пожаров уже вторую неделю оказывают более 190 парашютистов и десантников Федеральной, Ханты-Мансийской и Архангельской Авиалесоохраны, - уточняют в Telegram-канале «Федеральной Авиалесоохраны».

Напомним, уже больше недели на Среднем Урале продолжаются масштабные лесные пожары. По данным департамента информационной политики Свердловской области, площадь пожара к утру 12 мая составляет 50, 7 тысяч гектаров.

Еще в ночь с 6 на 7 мая губернатор Свердловской области сообщил, что регион запросил федеральную помощь и к борьбе с огнем подключится авиация МЧС, Минобороны, Росгвардии и Авиалесохраны.