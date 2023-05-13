«Призываю жестко задерживать подозрительных лиц»: бард Новиков обратился к свердловчанам с просьбой беречь леса

Бард отметил, что невиданные по своим масштабам пожары оставили без крова тысячи взрослых, стариков и детей Фото: скриншот с видео

Известный бард Александр Новиков 13 мая записал видеообращение к свердловчанам с просьбой беречь леса.

- Сегодня в наш край пришла огненная беда, - сказал шансонье. - Я призываю не быть равнодушными, воздержаться от праздных поездок в лес и проявлять бдительность. Я призываю не стесняться задерживать подозрительных лиц, не бояться, при необходимости, задерживать их жестко и доставлять в соответствующие органы.

Он также отметил, что невиданные по своим масштабам пожары оставили без крова тысячи взрослых, стариков и детей и призвал приложить усилии к полной ликвидации возгораний, чтобы огонь не вспыхнул вновь.

- Наша область - это наш большой дом. Давайте встанем на защиту нашего дома, - отметил бард.

Напомним, в Свердловской области по данным на утро 13 мая площадь природных пожаров за сутки сократилась на 11,8 тысячи гектаров. Полностью ликвидировать удалось 14 возгораний. В регионе оставались непотушенными 27 пожаров на общей площади 38,8 тысячи гектаров, из них 14 пожаров локализованы и не распространяются.

За 12 мая во время выездных инспекций представителями муниципалитетов возбуждено 122 дела на нарушителей противопожарного режима: 110 за ненадлежащее содержания территории и 12 за нарушение порядка выжигания сухой травы, сжигание мусора и разведение костров.

Кроме того, специалистами органов Госпожнадзора проведено 58 рейдов. Во время них возбуждено семь административных расследований и составлено 42 протокола об административном правонарушении.