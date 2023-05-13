В Свердловской области за сутки площадь природных пожаров сократилась на 11,8 тысячи гектаров

В тушении лесов и сухой растительности задействованы более 1000 человек и 230 единиц спецтехники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области по данным на утро 13 мая площадь природных пожаров за сутки сократилась на 11,8 тысячи гектаров.

- В регионе оставались непотушенными 27 пожаров на общей площади 38,8 тысячи гектаров, из них 14 пожаров локализованы и не распространяются, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Полностью ликвидировать удалось 14 возгораний на общей площади 16,7 тысячи гектаров. Потушены пожары в Режевском, Белоярском, Талицком городских округах и в Ревде.

В тушении лесов и сухой растительности задействованы более 1000 человек и 230 единиц спецтехники, в том числе 56 человек личного состава и 12 единиц техники от МЧС России.

Напомним, в ночь с 6 на 7 мая губернатор Свердловской области сообщил, что регион запросил федеральную помощь и к борьбе с огнем подключится авиация МЧС, Минобороны, Росгвардии и Авиалесохраны. Воздушные суда прибыли в том числе из Архангельской области и Красноярского края. Всего у нас сейчас действует девять авиабортов. А в четверг, 11 мая, глава региона направил запрос на федеральный уровень об усилении авиагруппировки.

Здесь мы рассказывали, какая авиация сейчас борется с огнем в Свердловской области.

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