В Свердловской области за сутки возбуждено 122 дела на нарушителей противопожарного режима

Во время рейдов по лесопаркам и местам отдыха в Екатеринбурге нарушения были выявлены в Академическом районе Фото: скриншот с видео

В Свердловской области за 12 мая во время выездных инспекций представителями муниципалитетов возбуждено 122 дела на нарушителей противопожарного режима: 110 за ненадлежащее содержания территории и 12 за выжигание сухой травы, сжигание мусора и разведение костров.

- Во время рейдов по лесопаркам и местам отдыха в Екатеринбурге нарушения были выявлены в районе озера Чемоданчик в Академическом районе: горожане готовили шашлыки на мангале, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. - Ответственность за это понесут и отдыхающие, и администрация места отдыха.

Кроме того, специалистами органов Госпожнадзора проведено 58 рейдов. Во время них возбуждено семь административных расследований и составлено 42 протокола об административном правонарушении.

В департаменте информполитики напоминают, что в муниципалитетах, где введены дополнительные требования пожарной безопасности, за их нарушение можно получить штраф до 5 тысяч рублей для граждан и до 150 тысяч рублей для юрлиц.

Кроме того, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах региона во время действия особого противопожарного режима гражданам грозит штраф до 60 тысяч рублей, должностным лицам - до 110 тысяч рублей, юрлицам - до 2 миллионов рублей.

За уничтожение или повреждение леса, если эти действия причинили значительный ущерб, грозит в лучшем случае штраф от 300 до 500 тысяч рублей. В худшем - принудительные работы до 4 лет либо лишение свободы на аналогичный срок.

Если речь идет о поджоге, то сумма штрафа может составлять до 1 миллиона рублей. Кроме того, по решению суда, может грозить лишение свободы до 8 лет со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

Напомним, в Свердловской области по данным на утро 13 мая площадь природных пожаров за сутки сократилась на 11,8 тысячи гектаров. Полностью ликвидировать удалось 14 возгораний. В регионе оставались непотушенными 27 пожаров на общей площади 38,8 тысячи гектаров, из них 14 пожаров локализованы и не распространяются.

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