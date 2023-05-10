В Свердловской области горят почти сто гектаров леса
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В праздничные дни из-за лесных пожаров в Свердловской области сотрудники Государственного пожарного надзора возбудили 24 уголовных дела.
- В рамках расследования причин возникновения лесных пожаров в Свердловской области за выходные дни сотрудниками Госпожнадзора было возбуждено 24 уголовных дела, - рассказывают в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
За прошедшие сутки на Среднем Урале потушили 20 лесных пожаров на общей площади в 4,6 тысячи гектаров. Еще два десятка пожаров удалось локализовать на площади в 23 тысячи гектаров.
Огонь подобрался к нескольким населенным пунктам
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пожарным и добровольцам удалось остановить огонь под Верхней Пышмой, Асбестом и Ревдой, а в Слобо-Туринском районе в кольцо взяли 2,4 тысячи гектаров горящего леса. Также за сутки на карте появилось еще 12 природных пожаров, которые охватили территорию в 27,2 тысячи гектаров леса. Общая площадь пожаров в Свердловской области приблизилась к 100 тысячам гектаров.
Лесные пожары начались в Свердловской области 5 мая. Из-за них спасателям пришлось эвакуировать жителей нескольких населенных пунктов. Под Верхней Пышмой огонь перекинулся на склады с порохом.
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