В Свердловской области горят почти сто гектаров леса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В праздничные дни из-за лесных пожаров в Свердловской области сотрудники Государственного пожарного надзора возбудили 24 уголовных дела.

- В рамках расследования причин возникновения лесных пожаров в Свердловской области за выходные дни сотрудниками Госпожнадзора было возбуждено 24 уголовных дела, - рассказывают в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

За прошедшие сутки на Среднем Урале потушили 20 лесных пожаров на общей площади в 4,6 тысячи гектаров. Еще два десятка пожаров удалось локализовать на площади в 23 тысячи гектаров.

Огонь подобрался к нескольким населенным пунктам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожарным и добровольцам удалось остановить огонь под Верхней Пышмой, Асбестом и Ревдой, а в Слобо-Туринском районе в кольцо взяли 2,4 тысячи гектаров горящего леса. Также за сутки на карте появилось еще 12 природных пожаров, которые охватили территорию в 27,2 тысячи гектаров леса. Общая площадь пожаров в Свердловской области приблизилась к 100 тысячам гектаров.

Лесные пожары начались в Свердловской области 5 мая. Из-за них спасателям пришлось эвакуировать жителей нескольких населенных пунктов. Под Верхней Пышмой огонь перекинулся на склады с порохом.

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