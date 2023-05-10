В Свердловской области потушили 20 лесных пожаров

За прошедшие сутки удалось потушить и локализовать десятки пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории Свердловской области за минувшие сутки удалось потушить 20 лесных пожаров, которые охватили площадь 4,6 тысячи гектаров. Также в регионе были локализованы 20 пожаров на площади свыше 23 тысяч гектаров. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- Распространение огня остановлено под Верхней Пышмой - локализованы три пожара на площади 7,4 тысячи гектаров. Также пожар под Асбестом, на площади 4,7 тысячи гектаров, Ревдой – один пожар на 2,5 тысячи гектаров. В Слободо-Туринском районе «взято в кольцо» 2,4 тысячи гектаров горящего леса, - сообщает областной департамент информационной политики.

Спасатели беспрестанно мониторят распространение огня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также в ведомстве сообщают, что за минувшие сутки произошло 12 новых природных пожаров. Они охватили 27,2 тысячи гектаров лесного массива. По данным департамента, их причиной стало небрежное отношение уральцев с огнем. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оперативно мониторить возгорания в регионе, локализовать действующие пожары и определить собственников и арендаторов горящих участков. От полыхающего леса пострадали жители Асбеста. Из-за огня были обесточены насосные станции, а жители города жаловались на нехватку питьевой воды.

Едкий дым заполонил регион Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что лесные пожары в Свердловской области охватили регион начиная с 6 мая. Как сообщал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией, их причиной могли стать поджоги. Яркое пламя замечали сразу в трех лесничествах - Егоршинском, Березовском и Тугулымском лесничестве.

Из-за сильных лесных пожаров в 16 муниципалитетах ввели режим ЧС. А также для безопасности был приостановлен сезон весенней охоты.

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