Екатеринбург окутал смог от лесных пожаров

Окна в домах во время смога лучше держать закрытыми Фото: Алексей БУЛАТОВ

С субботы в Свердловской области идет непрекращающаяся борьба с лесными и природными пожарами. На 17.00 понедельника в регионе действовало семь серьезных очагов пожаров площадью 22 тысячи Га. И сегодня, 9 мая, смог от них дошел до Екатеринбурга. С раннего утра запах гари ощущается даже в квартирах. А видимость на улице снизилась, как при плотном тумане. В связи с этим в МЧС напоминают, как защитить себя от смога.

С утра в воздухе Екатеринбурга ощущается сильный запах гари Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Окна квартиры или офиса держать закрытыми в ночные и утренние часы — утром особенно велика концентрация вредных веществ в воздухе, - рекомендуют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Открытые окна или форточки обязательно завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном.

Окна дома в смог лучше не открывать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МЧС также рекомендуют пить больше жидкости, а в еде налегать на фрукты и овощи. А вот курить не следует, как и употреблять алкогольные напитки.

- Следует отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки, - добавляют в МЧС. - Необходимо чаще проводить влажную уборку, всеми мерами увлажнять воздух. При сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога, необходимо обращаться к врачу.