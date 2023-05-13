В Екатеринбурге загорелся загородный клуб «Пески»

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге утром 13 мая загорелся загородный клуб «Пески». Огонь охватил гостевой дом, беседку и надворные постройки на площади 200 квадратных метров.

- В 10:52 поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, Пески-13. Существовала угроза распространения огня на соседние строения, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей ликвидации открытого горения.

В 12:06 пожарным удалось локализовали огонь. В тушении пожара участвуют 25 человек и 5 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, в Свердловской области по данным на утро 13 мая площадь природных пожаров за сутки сократилась на 11,8 тысячи гектаров.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru