Паника в цирке и взрыв у булочной: как Екатеринбург отмечал Новый год 140 лет назад

Так выглядел Банковский переулок около 100 лет назад Фото: Государственный архив Свердловской области

Традиция начинать новый год с 1 января появилась в нашей стране лишь в 1700 году. Петр, попутешествовав по Европе, решил ввести новое летоисчесление и праздновать наступление нового года на западноевропейский манер.

- Первый Новый год отмечался в Москве с петровским размахом, целую неделю: фейерверками, залпами из пушек и ружий, сжиганием бочек с соломой и хворостом, - рассказывает заведующий кафедрой истории России Уральского федерального университета Сергей Соколов. - По распоряжению царя москвичам следовало облачиться в одежды заграничного фасона, а ворота домов украсить сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветками.

Так проходили раньше гуляния на Городском пруду Фото: Государственный архив Свердловской области

Из-за этого случился казус. Тогда хвоей обычно украшали кабаки, из-за чего даже была поговорка «ходить под елку», то есть «кабачничать». Любители заложить за воротник, будучи уже сильно пьяными, увидев можжевеловые ветки на жилых домах, без спросу врывались в них, думая, что им там нальют.

Деда Мороза со Снегурочкой тогда еще не было - это изобретение времен СССР. А традиция украшать елку появилась в России только в середине XIX века. И то ее ставили на Рождество.

Но то Москва. А что с Екатеринбургом? Как наши предшественники, например, 140 лет назад отмечали Новый год и чем потом жили все «праздничные» январские дни? Задавшись этим вопросом, мы изучили старинные газеты, выпускавшиеся в Екатеринбурге в XIX веке, и узнали о нескольких необычных происшествиях, случившихся на Новый год.

ВЗРЫВОМ РАЗНЕСЛО ТРИ МАГАЗИНА

В первые дни 1880 года в Екатеринбурге обсуждали не праздник, а ЧП случившееся незадолго до этого в магазине Ротшильда и Ко на Главном Проспекте (это современный проспект Ленина, - Прим. Ред.). Внутри произошел сильный взрыв.

- Первоначально произошел взрыв в средней комнате магазина, в которой хозяин занимался набивкою каких-то патронов, - писала «Екатеринбургская неделя» в 1879-м. – Пронесся слух, что в магазине этом хранилось какое-то сильно взрывчатое вещество. Хозяин поплатился серьезными ожогами и отправлен уже в Городскую больницу.

Взрыв был настолько мощный, что пострадал не только сам магазин. Разнесло еще и соседнюю булочную, а в магазине одежд рядом выломало оконные стекла. Впоследствии выяснилось, что в магазине Ротшильда и Ко детонировал динамит. Никто не понимал, откуда он там мог взяться, но на всякий случай в новогодние праздники газеты опубликовали целую серию заметок, объясняющих, чем опасен динамит, если с ним неправильно обращаться.

Одна из центральных улиц города около века назад. Сможете понять, какая? Фото: Государственный архив Свердловской области

- Что такое динамит, вероятно, большинство публики не знает, хотя динамит и употребляется на уральских заводах и приисках в значительном количестве при горных работах вместо пороха для взрывания больших каменных масс, - писали газеты.

В те же дни жители Екатеринбурга через газеты следили за состоянием здоровья императрицы Марии Александровны (мать Александра III, - Прим. Ред.). В последние годы жизни она себя плохо чувствовала и в конце 1879 года отправилась в Канны на лечение. Через Международное Телеграфное Агентство вести о ее здоровье разносились по всей России. Они писали вплоть до того, какая у нее температура, и какой пульс каждый день.

Одновременно с этим наши коллеги рассказывали об уникальной операции, проведенной в Екатеринбурге. Впервые женщина- врач (по фамилии Больбот, - Прим. Ред.) помогла спасти жизнь отставному солдату, ампутировав ему нижнюю треть левого предплечья, пострадавшую из-за обморожения. Раньше такие вмешательства проводили только врачи-мужчины.

- Когда старик очнулся от хлороформа и увидел, что операция ему уже сделана, громко воскликнул: «Барышня, желаю Вам генеральского чина», - передавала газета «Екатеринбургская неделя» 9 января 1880 года.

ПРИСЛУГА ПОТЕРЯЛА ГОЛОВУ – ПОДАЛА ВМЕСТО МЯСА РЫБУ

Старинный каменный особняк справа от Филармонии сейчас занимает Учебный театр ЕГТИ. А 140 лет назад это было здание Общественного собрания города. Здесь проводили балы. Вот и 28 декабря 1886 года устроили новогодний вечер. Современники вспоминали, что интерьеры тогда украсили тропическими растениями и вереском. Зелени было так много, что казалось, будто ты находишься где-то в лесу. Вальсировать горожане начали в 22.00.

Городской пруд в зимние праздники около века назад Фото: Государственный архив Свердловской области

- Танцевали до упаду. Дамы, одетые просто, но со вкусом и умением не могли на этот раз пожаловаться на недостаток кавалеров. Много было народу, приехавшего издалека ради этого дня в Екатеринбург, - писала газета «Екатеринбургская неделя» в 1886 году. – Когда господин Василевский заблагорассудил потушить электрический свет, то публика при слабом освещении свечей почти в полумраке танцевала еще целый час.

Плясать уральцы тогда закончили лишь в пять часов утра. Но если сам бал многим пришелся по душе, то вот работа буфета при нем у многих оставила плохие впечатления. Там творился «сущий кавардак». Комната, где подавали напитки и закуски, была мала. Желающих хлебнуть чего-нибудь было много.

- Желающие выпить в ожидании очереди прели в нем (в буфете), как сельди в бочке, - писали журналисты. – Прислуги было мало, да и та благодаря своей малочисленности совсем потеряла голову. Подавали вместо мясного рыбное, вместо пива зельтерскую воду, а вместо последней шампанское.

ИЗ-ЗА ПАНИКИ ДАМЫ ЛИШИЛИСЬ СВОИХ ШЛЯПОК

В том же 1886 году днем позже в Екатеринбурге давала представление итальянская труппа Труцци, в которой, кстати, выступал прапрадед Филиппа Киркорова, наездник Альфонс Манион. И тогда случился скандал. Кто-то из зрителей, сидевших возле оркестра, ради шутки крикнул «Пожар!» и началась паника.

- Публика из верхних ярусов бросилась в нижние, перелетая через головы и, давя друг друга, - писали наши коллеги в 1886-м. - Дети плакали. Тяжеловесные мужчины и дамы вдруг обратились в лихих наездников: перепрыгивая барьер, падали на арену. Все искали выхода. Проход к дверям был загроможден публикой. Некоторые успели уже выскочить на улицу с криками: пожар. Полуодетые наездники и наездницы бегали по арене, успокаивая публику. Многие растеряли платье, некоторые дамы остались без шапок.

В Екатеринбурге в XIX веке было несколько цирков Фото: Государственный архив Свердловской области

Паника прекратилась, лишь когда оркестр по команде заиграл «Боже Царя Храни» (гимн Российской Империи до 1917 года, - Прим. Ред.). Лишь тогда, люди сообразили, что ни дыма нет, ни гарью не пахнет. Впрочем, музыкантам понадобилось еще два раза исполнить гимн, чтобы люди окончательно успокоились и снова расселись по своим местам. В городе потом долго задавались вопросом, кто и зачем устроил в цирке панику. По основной версии, это был некий мошенник, решивший в суматохе украсть чужие вещи.

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