Благодаря переводчикам из Екатеринбурга в России впервые за 300 лет можно прочитать финал трилогии о Робинзоне Крузо

Книга получилась объемной - 400 страниц! Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Мало кто знает, но у книги Даниеля Дефо про Робинзона Крузо, застрявшего на необитаемом острове, есть два продолжения. Вторая часть рассказывает о том, как главный герой побывал в России. Ну а о чем третий роман, в нашей стране почти 300 лет знали лишь единицы знатоков английской литературы XVIII века.

Ведь третий роман у нас раньше никогда не переводился и не издавался. Исправить ситуацию решили в Уральском федеральном университете. На днях его сотрудники выпустили первый в истории России перевод третьей книги про Робинзона.

- За основу для перевода было взято прижизненное издание Даниеля Дефо 1720 года, - рассказывает «КП-Екатеринбург» директор издательства Уральского университета Алексей Подчиненов. - Первую книгу про остров в детстве читали все. Вторая тоже была переведена в XIX веке. А третью Дефо написал, надеясь, что успех первых двух сделает и ее популярной. Но это уже был не приключенческий роман, а назидательное морализаторское эссе с рассуждениями персонажа Робинзона Крузо о жизни, о нравственности, о Боге. В России даже в XIX веке ею никто не заинтересовался и не стал переводить.

Оригинальный роман Дэниэля Дефо послужил основой для многих фильмов. Например, для «Изгоя» с Томом Хэнксом

Как объяснили в вузе, сейчас благодаря Эндаумент-фонду они занимаются изданием книг, которые ранее на русский язык не переводились: малоизвестных трудов древнегреческого поэта Гомера и работ шотландского философа Томаса Брауна. Это так называемая «изысканная» литература, с чтением которой справится не каждый. Теперь очередь дошла и до заключительной книги трилогии о Робинзоне Крузо.

- У наших историков был грант на исследование британской культуры и, в частности, на изучение творчества Даниеля Дефо и на перевод третьего романа, - объясняет Алексей Подчиненов. - На определенном этапе уже мы как издательство подключились и помогли им доработать перевод.

Также по книге Дэниэля Дефо снимали комедии, вроде «Синьор Робинзон» с Паоло Вилладжо

Книга получилась объемная – 400 страниц. При этом в ней использованы иллюстрации и оформление оригинального издания 1720 года. Интересна и верстка книги. Каждая страница приводится в двух вариантах – сначала оригинальная английская страница, а затем та же страница, но уже переведенная на русский язык.

- В английском тексте есть отступы, потому что русский текст всегда больше английского получается. Английский более сжат, - отмечает руководитель издательства.

Пока купить книгу нигде нельзя. Она была отпечатана ограниченным тиражом, который пока не выпущен в продажу. Но в издательстве отмечают, что в будущем, возможно, ознакомиться с переводом можно будет в цифровом формате – через Интернет.

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