Реставраторы обнаружили в старинной Библии тайное сообщение из времен императрицы Елизаветы

Записка была скрыта на форзаце издания 1751 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если брать, то сразу двумя руками, а поднимать так с усилием. Настолько объемных и тяжелых книг современные книжные полки не знают. Кажется, именно для описания подобных изданий и было придумано слово «фолиант». Внушителен и возраст – больше 270 лет. То есть почти ровесница Екатеринбурга. Это Елизаветинская Библия, напечатанная в 1751 году. Сегодня ее вернули в Музей истории Екатеринбурга после реставрации, длившейся семь долгих лет.

- Елизаветинской Библией ее назвали потому, что она была напечатана по воле царствующей императрицы Елизаветы Петровны, - рассказывают в Музее истории Екатеринбурга. – Началось все с того, что Петр I еще в 1712 году распорядился перевести Библию с греческого на церковно-славянский. Работа продолжалась больше десяти лет.

Сегодня, 7 декабря, Елизаветинская Библия вернулась в Музей истории Екатеринбурга после 7-летней реставрации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже в 1724 году первый вариант перевода был готов. Его отправили на утверждение в Синод, но вскоре после этого Петр I скончался и работа над изданием приостановилась. Лишь спустя 20 лет императрица Елизавета велела продолжить работу над книгой.

- Полностью подготовить перевод к печати удалось к 1750 году, - объясняют в музее. - А в 1751 году книга увидела свет. Потом до 1812 года ее издавали еще 22 раза, но вы смотрите на первопечатную книгу. То есть это самое первое издание.

Восстанавливать отсутствующие части гравюры реставраторы не стали. Просто объединили их похожей по составу бумагой Фото: Алексей БУЛАТОВ

БУМАГА ИЗ ЛЬНА, ЧТО ПРОЖИВЕТ ВЕКА

Где была книга следующие две сотни лет, историкам еще только предстоит выяснить. Известно лишь, что в 1997 году некий человек принес ее в Музей истории Екатеринбурга и ушел, не оставив никаких сведений ни о себе, ни о прошлом старинного издания. Она уже тогда была в плачевном состоянии – поистрепалась бумага, треснула обложка, пропали замки.

Так и хранилась в фондах, пока в 2015 году ею не смогли заняться реставраторы из УрФУ, библиотеки Белинского и областного краеведческого музея. Трудились ученики Эрмитажной школы реставрации. Три специалиста страница за страницей несколько лет восстанавливали ее. По сложности это как хирургическая операция. Не даром реставраторы говорят, что такие книги, словно живой организм, где все взаимосвязано.

А вот замки - новодел. Старые не сохранились Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Несколько лет ушло на то, чтобы только отреставрировать бумагу, - рассказывает художник-реставратор библиотеки Белинского Максим Малых. - Она была повреждена плесенью, были затерки. Было много руинированных листов. Тут требовался деликатный подход. В первую очередь у большинства книг страдают первые и последние листы.

Говорят, когда промывали бумагу, вода от нее сначала была цветом, как кофе. В книге есть 52 гравюры в стиле русского барокко. Но самая крупная из них – та, что на первой странице с изображением императрицы Елизаветы – сохранилась плохо. Осталось лишь несколько фрагментов. Восстанавливать недостающие части изображения – не в правилах реставраторов. С помощью сложных химических процессов он сделали так, что пропавшее пространство между обрывками заняла белая бумага того же состава, что и в XVIII веке.

Так книга выглядела в 2015 году - до реставрации Фото: Алексей БУЛАТОВ

- До конца XIX века использовали традиционно тряпичную бумагу. Она такого естественного желтоватого оттенка и может храниться веками, если микроклимат и температура правильные, - объясняет Максим Малых. - Это бумага из льна. В конце XIX уже стали делать бумагу из древесной целлюлозы.

Отдельно повозиться пришлось с обложкой. Она сделана из дубовой доски, покрытой кожей теленка. Доска за столетия истрескалась, так что пришлось скреплять ее дубовыми полосками, словно заплатками.

- Оригинальные замки на книге были утрачены. Мы изготовили реставрационные из латуни по образу тех замков, которые чаще всего использовались на подобных книгах.

Прочитать текст XVIII века сейчас сможет не каждый Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОДНИМ ИЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БЫЛ ЧЕЛОВЕК ПО ИМЕНИ ТИХОН

Пока книга будет храниться в фондах музея в особых условиях. О том, как ее будут показывать посетителям, в музее решат лишь в следующем году. Кроме того историкам еще предстоит изучить ее внимательнее, чтобы узнать историю. У книги интересное прошлое. Например, когда реставраторы сняли форзац с передней крышки, то увидели с обратной стороны надпись, сделанную кем-то в конце XVIII века.

- Надпись гласила, что «сия книга передана Тихону 30 месяца 1787 года», - рассказывает реставратор. - К сожалению, разобрать дальнейшую надпись до конца проблематично. Надо изучать скоропись того времени.

Кем был Тихон и почему изначальный владелец книги решил ее отдать, а информацию об этом спрятать в книге, пока неизвестно.