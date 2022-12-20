У Насти из «Морозко» мазохистический психотип, а Наде из «Иронии судьбы» нужен хулиган

Решения, которые принимают герои любимых советских фильмов, порой сложно понять без психолога Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Впереди Новый год. Опять будем пересматривать классику советского кино. Фильмы эти не устаревают не только потому, что добротно сделаны - до сих пор зрители пытаются понять, почему главные герои поступили так, а не иначе. «Комсомольская правда» попыталась понять это и посмотрела несколько классических кинолент вместе с психологом и психотерапевтом Ириной Тебеневой.

ПОЧЕМУ НАСТЕНЬКА ИЗ «МОРОЗКО» ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПОМОЩИ

Современных детей советская сказка «Морозко» может озадачить. Уж очень странные решения принимает главная героиня Настенька. Родной отец по требованию мачехи-злодейки увозит в лес на погибель? Поехали! Добрый волшебник, появившийся из-за сосны, участливо интересуется, не замерзаешь ли ты тут под елкой?

- Тепло, батюшка, тепло, - отвечает Настенька, выдыхая пар.

Дважды Морозко спрашивает у Настеньки «Тепло ли тебе?...», дважды она отвечает, что тепло. Фото: кадр из фильма «Морозко» (1964)

Казалось бы, откуда такая покорность чужим жестоким решениям? Но, как объясняет психотерапевт, дело тут в особенностях личности Настеньки.

- У нее мазохистический психотип, - объясняет психотерапевт Ирина Тебенева. - Ее везут в лес, она смиренно это терпит, понимая, что произойдет, переживая предательство отца-инфантила. Вообще во всех этих фильмах мужчины представлены жуткими инфантилами, а женщины садистическим радикалом, который всем управляет.

Настенька прекрасно понимает, зачем мачеха велела отвезти ее в лес, но все равно не сопротивляется этому решению Фото: кадр из фильма «Морозко» (1964)

Но дело тут еще и в нашем менталитете. Сказочные фильмы вроде «Морозко» не просто так любимы не одним поколением зрителей. Они бьют точно в нерв, засевший в нас еще в далеком прошлом.

- Сказка будто учит терпеть, принимать смиренно жизненные испытания, за которые потом нас якобы вознаградят, - говорит психотерапевт. - Большинство людей взрослого поколения, как раз воспитаны на этом.

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ - ПОВРЕЖДЕННЫЕ ДЕТИ

В «Джентльменах удачи» можно наблюдать удивительную метаморфозу. Трое закоренелых уголовников перевоспитываются, помогают милиции задержать опасного преступника Доцента и вернуть шлем Александра Македонского. Уж очень хорошую воспитательную работу с ними провел заведующий детским садом в исполнении Евгения Леонова. Просто сказка какая-то. Но, оказывается, такое вполне возможно.

Герой Леонова так повлиял на трех преступников в «Джентльменах удачи», что в конце концов они решили встать на путь исправления Фото: кадр из фильма «Джентльмены удачи» (1971)

- Преступники, если говорить философски, это скорее поврежденные дети, - объясняет Ирина Тебенева. – В определенных обстоятельствах человек регрессирует. Например, в условиях ограничения свободы он вынужденно выбирает вожака. По сути это как «значимый взрослый» для ребенка, опираясь на которого человек будет выживать. И тогда этот вожак может им управлять теми же методами, как если бы он с детьми возился.

Для заведующего детским садом Евгения Трошкина неважно, кто перед ним дети, или заключенные - методы воспитания одни и те же Фото: кадр из фильма «Джентльмены удачи» (1971)

Поэтому герой Евгения Леонова с богатым опытом воспитания детей в буквальном смысле почувствовал себя, как рыба в воде, когда ему поручили выдать себя за преступника «Доцента». Он остался в той же роли воспитателя, только не детей, а взрослых.

НАДЯ ИЗ «ИРОНИИ СУДЬБЫ…» НЕ ВЫЖИВЕТ С ИППОЛИТОМ

По сей день многие задаются вопросом, как учитель русского языка Надя в «Иронии судьбы…» могла уйти от успешного, понятного и благополучного Ипполита к пьяному незнакомцу Лукашину? Оказалось, скучно ей было с Ипполитом.

Женя Лукашин и Надя полюбили друг друга, несмотря на то, что были знакомы всего несколько часов Фото: «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1976)

- Есть стереотип о том, что советским женщинам, как поколению бэби-бумеров, порядочные стабильные мужчины не нравятся, - объясняет психотерапевт. - Их психика жутко повреждена и они просто не выживут с нормальным человеком без этих перепитий с эмоциями. Таким женщинам всегда нравятся более хулиганистые мужчины, вроде Жени Лукашина. Он виноват. Он пьяный. Этим его можно шпынять и так строить с ним отношения.

Ну а как сам Женя Лукашин? Его в Москве невеста Галя ждет, а он влюбляется в незнакомку из Ленинграда. С ним то что не так?

- Он бессознательно не понимает чего хочет и на самом деле не готов ни к каким серьезным отношениям, - уточняет психотерапевт. – Но к Наде он прикрепится совершенно спокойно. Мужчины ведь выбирают свою основную партнершу по матери. То есть это будет либо копия матери, либо ее полная противоположность. Женя и так с мамой живет. А Надя станет для него новой мамочкой. Она ведь считает, что его надо спасать.

О своей невесте Гале герой Андрея Мягкова забыл, едва встретил Надю Фото: «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1976)

ГОША В «МОСКВЕ СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» БУДЕТ И ДАЛЬШЕ ОБИЖАТЬСЯ

С точки зрения психотерапевтов, «Москва слезам не верит» это фильм про смирение и принятие ситуации такой, какая она есть. Директор химкомбината Катерина, отчаявшись найти себе подходящую по статусу пару, начинает присматриваться к простому слесарю Гоше, которого встретила в электричке.

- Для своего времени это суперпрогрессивный фильм, - отмечает Ирина Тебенева. – Уже тогда было показано, что в России нехватка мужчин. А для успешных женщин их не хватает тем более. Если мужчина хотя бы более менее порядочный, с ним есть о чем поговорить, то уже и не обязательно, чтобы он был высокого статуса. Но в дальнейшем Катя с Гошей нахлебается горя, конечно. Фильм заканчивается на начале их отношений – вскрылась правда и она будет стоять между ними. Гоша никогда не будет более успешен.

Едва слесарь Гоша попал в квартиру директора химкомбината Катерины, как сразу стал наводить там свои порядки Фото: «Москва слезам не верит» (1979)

Впрочем, возможно ситуация будет развиваться иначе. Катерине ведь больше не надо доказывать бросившему ее в юности мужчине, что она справится и без него.

- Она увидела несчастного отца своей дочери, который, как был оператором, так и остался им. Радикал доказывания исчерпан. Возможно, теперь она будет простой женщиной внутри семьи, - говорит психотерапевт.

По мнению психотерапевта, Катерине больше не надо никому ничего доказывать. Поэтому дома она может быть просто любящей женой, а не директором химкомбината Фото: «Москва слезам не верит» (1979)

МАШИНА ВРЕМЕНИ ШУРИКУ ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЖЕНА

Самое странное в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» то, как изобретатель Шурик реагирует на заявление его жены Зины о том, что она уходит к режиссеру Якину. Шурик спокойно помогает ей собрать вещи. Почему?

- Существует такой тип мужчин, повернутых на своей идее, - объясняет психотерапевт. – Они идут к своей цели и не способны замечать то, что происходит рядом. Женщина рядом с ним либо подстраивается под эти цели, либо она с ним просто не находится. Ведь он не будет тратить свое время и энергию на построение семейных отношений. Для него главная цель – изобретение.

Измену жены Шурик принимает слишком спокойно. Даже соглашается пока не выписывать ее из квартиры

Шурик вообще может жить без женщины. Хотя она ему на самом деле нужна. Должен ведь кто-то обустраивать ему быт, пока он возится с «синхрофазатроном».

- Он женщине может быть нужен, она может его продвигать. Такие пары существуют, когда муж талантливый, а жена его условно продюсирует, - говорит Ирина Тебенева. - В условном моменте это будет хорошая пара.