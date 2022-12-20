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Общество20 декабря 2022 8:49

У Насти из «Морозко» мазохистический психотип, а Наде из «Иронии судьбы» нужен хулиган

«Комсомолка» посмотрела с психотерапевтом новогоднюю советскую киноклассику и поняла, что же с героями не так
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Решения, которые принимают герои любимых советских фильмов, порой сложно понять без психолога

Решения, которые принимают герои любимых советских фильмов, порой сложно понять без психолога

Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Впереди Новый год. Опять будем пересматривать классику советского кино. Фильмы эти не устаревают не только потому, что добротно сделаны - до сих пор зрители пытаются понять, почему главные герои поступили так, а не иначе. «Комсомольская правда» попыталась понять это и посмотрела несколько классических кинолент вместе с психологом и психотерапевтом Ириной Тебеневой.

ПОЧЕМУ НАСТЕНЬКА ИЗ «МОРОЗКО» ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПОМОЩИ

Современных детей советская сказка «Морозко» может озадачить. Уж очень странные решения принимает главная героиня Настенька. Родной отец по требованию мачехи-злодейки увозит в лес на погибель? Поехали! Добрый волшебник, появившийся из-за сосны, участливо интересуется, не замерзаешь ли ты тут под елкой?

- Тепло, батюшка, тепло, - отвечает Настенька, выдыхая пар.

Дважды Морозко спрашивает у Настеньки «Тепло ли тебе?...», дважды она отвечает, что тепло. Фото: кадр из фильма «Морозко» (1964)

Дважды Морозко спрашивает у Настеньки «Тепло ли тебе?...», дважды она отвечает, что тепло. Фото: кадр из фильма «Морозко» (1964)

Казалось бы, откуда такая покорность чужим жестоким решениям? Но, как объясняет психотерапевт, дело тут в особенностях личности Настеньки.

- У нее мазохистический психотип, - объясняет психотерапевт Ирина Тебенева. - Ее везут в лес, она смиренно это терпит, понимая, что произойдет, переживая предательство отца-инфантила. Вообще во всех этих фильмах мужчины представлены жуткими инфантилами, а женщины садистическим радикалом, который всем управляет.

Настенька прекрасно понимает, зачем мачеха велела отвезти ее в лес, но все равно не сопротивляется этому решению Фото: кадр из фильма «Морозко» (1964)

Настенька прекрасно понимает, зачем мачеха велела отвезти ее в лес, но все равно не сопротивляется этому решению Фото: кадр из фильма «Морозко» (1964)

Но дело тут еще и в нашем менталитете. Сказочные фильмы вроде «Морозко» не просто так любимы не одним поколением зрителей. Они бьют точно в нерв, засевший в нас еще в далеком прошлом.

- Сказка будто учит терпеть, принимать смиренно жизненные испытания, за которые потом нас якобы вознаградят, - говорит психотерапевт. - Большинство людей взрослого поколения, как раз воспитаны на этом.

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ - ПОВРЕЖДЕННЫЕ ДЕТИ

В «Джентльменах удачи» можно наблюдать удивительную метаморфозу. Трое закоренелых уголовников перевоспитываются, помогают милиции задержать опасного преступника Доцента и вернуть шлем Александра Македонского. Уж очень хорошую воспитательную работу с ними провел заведующий детским садом в исполнении Евгения Леонова. Просто сказка какая-то. Но, оказывается, такое вполне возможно.

Герой Леонова так повлиял на трех преступников в «Джентльменах удачи», что в конце концов они решили встать на путь исправления Фото: кадр из фильма «Джентльмены удачи» (1971)

Герой Леонова так повлиял на трех преступников в «Джентльменах удачи», что в конце концов они решили встать на путь исправления Фото: кадр из фильма «Джентльмены удачи» (1971)

- Преступники, если говорить философски, это скорее поврежденные дети, - объясняет Ирина Тебенева. – В определенных обстоятельствах человек регрессирует. Например, в условиях ограничения свободы он вынужденно выбирает вожака. По сути это как «значимый взрослый» для ребенка, опираясь на которого человек будет выживать. И тогда этот вожак может им управлять теми же методами, как если бы он с детьми возился.

Для заведующего детским садом Евгения Трошкина неважно, кто перед ним дети, или заключенные - методы воспитания одни и те же Фото: кадр из фильма «Джентльмены удачи» (1971)

Для заведующего детским садом Евгения Трошкина неважно, кто перед ним дети, или заключенные - методы воспитания одни и те же Фото: кадр из фильма «Джентльмены удачи» (1971)

Поэтому герой Евгения Леонова с богатым опытом воспитания детей в буквальном смысле почувствовал себя, как рыба в воде, когда ему поручили выдать себя за преступника «Доцента». Он остался в той же роли воспитателя, только не детей, а взрослых.

НАДЯ ИЗ «ИРОНИИ СУДЬБЫ…» НЕ ВЫЖИВЕТ С ИППОЛИТОМ

По сей день многие задаются вопросом, как учитель русского языка Надя в «Иронии судьбы…» могла уйти от успешного, понятного и благополучного Ипполита к пьяному незнакомцу Лукашину? Оказалось, скучно ей было с Ипполитом.

Женя Лукашин и Надя полюбили друг друга, несмотря на то, что были знакомы всего несколько часов Фото: «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1976)

Женя Лукашин и Надя полюбили друг друга, несмотря на то, что были знакомы всего несколько часов Фото: «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1976)

- Есть стереотип о том, что советским женщинам, как поколению бэби-бумеров, порядочные стабильные мужчины не нравятся, - объясняет психотерапевт. - Их психика жутко повреждена и они просто не выживут с нормальным человеком без этих перепитий с эмоциями. Таким женщинам всегда нравятся более хулиганистые мужчины, вроде Жени Лукашина. Он виноват. Он пьяный. Этим его можно шпынять и так строить с ним отношения.

Ну а как сам Женя Лукашин? Его в Москве невеста Галя ждет, а он влюбляется в незнакомку из Ленинграда. С ним то что не так?

- Он бессознательно не понимает чего хочет и на самом деле не готов ни к каким серьезным отношениям, - уточняет психотерапевт. – Но к Наде он прикрепится совершенно спокойно. Мужчины ведь выбирают свою основную партнершу по матери. То есть это будет либо копия матери, либо ее полная противоположность. Женя и так с мамой живет. А Надя станет для него новой мамочкой. Она ведь считает, что его надо спасать.

О своей невесте Гале герой Андрея Мягкова забыл, едва встретил Надю Фото: «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1976)

О своей невесте Гале герой Андрея Мягкова забыл, едва встретил Надю Фото: «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1976)

ГОША В «МОСКВЕ СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» БУДЕТ И ДАЛЬШЕ ОБИЖАТЬСЯ

С точки зрения психотерапевтов, «Москва слезам не верит» это фильм про смирение и принятие ситуации такой, какая она есть. Директор химкомбината Катерина, отчаявшись найти себе подходящую по статусу пару, начинает присматриваться к простому слесарю Гоше, которого встретила в электричке.

- Для своего времени это суперпрогрессивный фильм, - отмечает Ирина Тебенева. – Уже тогда было показано, что в России нехватка мужчин. А для успешных женщин их не хватает тем более. Если мужчина хотя бы более менее порядочный, с ним есть о чем поговорить, то уже и не обязательно, чтобы он был высокого статуса. Но в дальнейшем Катя с Гошей нахлебается горя, конечно. Фильм заканчивается на начале их отношений – вскрылась правда и она будет стоять между ними. Гоша никогда не будет более успешен.

Едва слесарь Гоша попал в квартиру директора химкомбината Катерины, как сразу стал наводить там свои порядки Фото: «Москва слезам не верит» (1979)

Едва слесарь Гоша попал в квартиру директора химкомбината Катерины, как сразу стал наводить там свои порядки Фото: «Москва слезам не верит» (1979)

Впрочем, возможно ситуация будет развиваться иначе. Катерине ведь больше не надо доказывать бросившему ее в юности мужчине, что она справится и без него.

- Она увидела несчастного отца своей дочери, который, как был оператором, так и остался им. Радикал доказывания исчерпан. Возможно, теперь она будет простой женщиной внутри семьи, - говорит психотерапевт.

По мнению психотерапевта, Катерине больше не надо никому ничего доказывать. Поэтому дома она может быть просто любящей женой, а не директором химкомбината Фото: «Москва слезам не верит» (1979)

По мнению психотерапевта, Катерине больше не надо никому ничего доказывать. Поэтому дома она может быть просто любящей женой, а не директором химкомбината Фото: «Москва слезам не верит» (1979)

МАШИНА ВРЕМЕНИ ШУРИКУ ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЖЕНА

Самое странное в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» то, как изобретатель Шурик реагирует на заявление его жены Зины о том, что она уходит к режиссеру Якину. Шурик спокойно помогает ей собрать вещи. Почему?

- Существует такой тип мужчин, повернутых на своей идее, - объясняет психотерапевт. – Они идут к своей цели и не способны замечать то, что происходит рядом. Женщина рядом с ним либо подстраивается под эти цели, либо она с ним просто не находится. Ведь он не будет тратить свое время и энергию на построение семейных отношений. Для него главная цель – изобретение.

Измену жены Шурик принимает слишком спокойно. Даже соглашается пока не выписывать ее из квартиры

Измену жены Шурик принимает слишком спокойно. Даже соглашается пока не выписывать ее из квартиры

Шурик вообще может жить без женщины. Хотя она ему на самом деле нужна. Должен ведь кто-то обустраивать ему быт, пока он возится с «синхрофазатроном».

- Он женщине может быть нужен, она может его продвигать. Такие пары существуют, когда муж талантливый, а жена его условно продюсирует, - говорит Ирина Тебенева. - В условном моменте это будет хорошая пара.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ