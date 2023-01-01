«В горках были заморожены рыбки с Шарташа»: какими были первые ледовые городки Екатеринбурга

Городок 1997 года по теме «Космический вояж» Фото: предоставлено Ольгой Гапонец

Впервые елку на площади 1905 года в Екатеринбурге поставили в 1937 году. Одновременно с этим там организовали новогодний базар. Художники сделали киоски в виде ледокола, домика трех поросят и теремка с картинками из сказок Пушкина.

А именно ледовый городок впервые на площади 1905 года был построен в 50-е. Тогда, конечно, лед для него огромными блоками никто не нарезал. В качестве строительного материала использовали спрессованный снег.

Первое время городки на площади 1905 года строились из снега Фото: предоставлено Ольгой Гапонец

– В советские годы городком на площади 1905 года занималось городское Управление образования, – рассказывает Ольга Гапонец, с 1992 по 1999 год работавшая главным специалистом Управления культуры администрации Екатеринбурга. – Первые городки вообще строились без проекта, как бог на душу положит. Студенты архитектурного института вырезали фигуры из снега.

Так городок 1997 года выглядел из окон мэрии Фото: предоставлено Ольгой Гапонец

За снегом для городка тогда отправляли грузовики в парк Маяковского. Там он был чище всего. Затем снегом набивали огромные деревянные кубы на площади 1905 года. Когда опалубку снимали, оставался стоять куб из снега. Из них уже можно было вырезать фигуру любой формы.

В СТЕНАХ ГОРОДКА НАХОДИЛИ РЫБОК

Проблем со снегом хватало – он таял, едва теплело. К тому же скульптуры из снега быстро теряли свой облик, когда дети начинали ползать по ним. Поэтому в 90-е от снега отказались в пользу льда.

Горка из городка 1997-1998 годов Фото: предоставлено Ольгой Гапонец

– В 1994 году к нам пришли ребята из Первоуральска, которые занимались строительством ледовых городков, – вспоминает Ольга Гапонец. – Они показали нашему Управлению культуры ролик о том, как в Новоуральске была собрана изо льда спиральная горка вокруг елки. Мы решили сделать в Екатеринбурге нечто похожее и организовали конкурс. Несколько людей пришли, показали картинки того, что собирались сделать, но лучше того, что предложили ребята из Первоуральска, ничего не было.

В городке 1999-2000 поставили огромный надувной павильон Фото: предоставлено Ольгой Гапонец

В этом году ледовый городок обошелся городу в рекордные 26 миллионов рублей. Но, как уверяют те, кто стоял у истоков традиции строить городки, в 90-е стоили они примерно столько же, если принять во внимание разницу в курсах и ценах. Лед для городка, кстати, изначально пытались брать на Верх-Исетском пруду. От этой идеи быстро отказались, так как блоки получались грязного цвета. Поэтому было решено брать лед на озере Шарташ.

А такая «Катюша» украшала ледовый городок в 2005-м Фото: предоставлено Ольгой Гапонец

– Этот лед был чище, но в кубах попадались замерзшие рыбки и водоросли, – вспоминает Ольга Гапонец. – Такие кубы все равно использовали и все, кто приходил в городок, могли видеть рыбок, вмерзших в стены. Поэтому потом за льдом для городка стали ездить на Палкинские карьеры. Там уже кубы получались чистыми и без включений.

Полынью нарезали специальной пилой, которую рабочие между собой называли тараканом. Потом из воды кубы вылавливали баграми.

Городок 2004-2005 был посвящен богатырям Фото: предоставлено Ольгой Гапонец

ЕЛКА ПРИЕЗЖАЛА В ГОРОД ЛЫСОЙ

Елку для ледового городка изначально срубали в лесу неподалеку от Коуровской обсерватории. За деревом всегда выезжали целыми бригадами. В шесть утра отправлялись, в три часа ночи возвращались.

Один из богатырей Ледового городка - 2005 крупным планом Фото: предоставлено Ольгой Гапонец

– Один рабочий, которого мы называли обезьяной, забирался наверх и строполил верхушку, – говорит бывшая сотрудница мэрии. – Потом ее строполили внизу и клали на грузовик с помощью двух кранов. Везли елку в сопровождении машин ГИБДД. Иногда елка приезжала в город лысой.

Одно из необычных украшений ледового города - изображение младенца Фото: предоставлено Ольгой Гапонец

Это происходило из-за морозов. В холодную погоду елка от тряски в дороге быстро обтряхивается. Поэтому вместе с деревом в Екатеринбург привозили еще целый грузовик елок. Их прибивали к стволу основной елки, чтобы она выглядела более пушистой. Изначально в ледовом городке был упор на горки для детей. Но примерно после 1997 года он стал больше напоминать музей ледовых скульптур.