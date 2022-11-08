Темой Ледового городка-2023 выбрали 300-летие Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стоимость Ледового городка-2023 в Екатеринбурге побьет многолетний рекорд. Согласно данным на сайте госзакупок, на праздничную площадку в этом году планируют потратить 26,2 миллиона рублей. Как пишет «РБК Екатеринбург», это самая большая сумма начиная как минимум с 2009 года.

- Сумма была незначительно увеличена в этом году в связи с увеличение стоимости всех материалов и логистики в целом, - рассказал «КП-Екатеринбург» начальник Управления культуры городской администрации Илья Марков. - Около двух миллионов плюсом по сравнению с предыдущими годами. Но мы действительно давно не индексировали стоимость контракта, а за последнее время цены выросли и на стройматериалы в том числе.

В прошлые годы тендер выигрывали компании «Айс-Проект 2000» и «Айс-Проект», как правило, не снижая начальной стоимости контракта. Последние три года на городок тратили не больше 24,4 миллионов рублей.

Напомним, этой зимой в Ледовом городке поставят 25-метровую живую ель. Вокруг нее на стойках подрядчик должен поставить «шатер» из светодиодных гирлянд. Кроме того, на площади 1905 года появится большая крепость, шесть детских горок в виде животных, фигуры заек с гармошками, снеговиков с балалайками и Деда Мороза со Снегурочкой.

Темой Ледового городка-2023 выбрали 300-летие Екатеринбурга.