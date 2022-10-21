В Ледовом городке Екатеринбурга поставят 25-метровую живую ель

Вокруг елки на стойках установят «шатер» из светодиодных гирлянд. Фото: документация к госзакупке

В Екатеринбурге этой зимой в ледовом городке поставят 25-метровую живую ель. Это следует из информации на сайте госзакупок. Там открылся конкурс на строительство городка, и появились его рендеры. Итоги подведут 7 ноября.

- На макушке елки должна быть установлена светящаяся звезда диаметром не менее 1,2 метра. Иллюминация елки должна быть многоцветная, иметь не менее пяти цветов, - говорится в документации.

А вокруг елки на стойках подрядчик должен поставить «шатер» из светодиодных гирлянд. Строительство ледового городка обойдется властям города в 26,1 миллиона рублей. Его темой выбрали 300-летие Екатеринбурга. Комплекс объектов должен, по заданию, символизировать уральские края в самом начале становления города.

На площади 1905 года появится большая крепость. Также там установят шесть детских горок в виде животных, фигуры заек с гармошками, снеговиков с балалайками и Деда Мороза со Снегурочкой. Помимо этого, в ледовом городке поставят скамейки-завалинки.

Среди украшений будут световые растяжки с поздравлениями и датами. Согласно проекту, планируется установить светодиодную композицию с праздничной лентой «Екатеринбург, 1723 - 2023» и галерею световых арок с надписью «300 лет».

Ранее, в начале октября, в Екатеринбурге выбрали тему ледового городка. Темой прошлого была «Новогоднее царство, Тридевятое государство».