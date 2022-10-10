Стала известна тема Ледового городка 2023 в Екатеринбурге

Темой прошлого Ледового городка в Екатеринбурге была «Новогоднее царство, Тридевятое государство» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург начинает готовиться к Новому году. Так, сегодня, 10 октября, стало известно, какой теме будет посвящен Ледовой городок 2023.

- Тема ледового городка – 300-летие Екатеринбурга, - прокомментировали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

В мэрии отметили, что пока нет презентации или концептов будущего городка, которые можно было бы опубликовать. Отметим, что во время выставки «Иннопром-2022» представители оргкомитета по проведению празднования 300-летия Екатеринбурга заявляли, что праздничные мероприятия будут проходить в течение всего года.

А в дни 300-летия города на городском пруду появится крупная голограмма в виде рук, держащих шар. Помимо нее пруд украсят светящиеся арт-объекты.

Темой прошлого Ледового городка в Екатеринбурге была «Новогоднее царство, Тридевятое государство».

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