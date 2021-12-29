Городок украсили ледяные скульптуры, аллея с золотыми гирляндами и новогодние аттракционы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге открыли Ледовый городок 2022. На официальной церемонии гостей поздравили Дед Мороз и Снегурочка, роль которой исполнила Мисс-Екатеринбург Виолетта Сараева, а также мер города Алексей Орлов.
Здесь множество зон, где можно сделать красивые фотографии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Тема Ледового города 2022 – «Новогоднее царство, Тридевятое государство».
Городок украсил символ 2022 года - красивый тигренок
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Его украсили ледяные скульптуры в виде персонажей любимых русских сказок, аллея с золотыми гирляндами и новогодние аттракционы.
Горожан поздравили Дед Мороз и Снегурочка
Фото: Алексей БУЛАТОВ
А в самом центре городка расположился большой светящийся замок с разноцветной иллюминацией. Издалека может показаться, что можно зайти в него и побродить по некому лабиринту, но на деле это, к сожалению, такая же скульптура, как и остальные ледяные произведения.
На городке есть большая горка высотой 1,6 метра, а также несколько горок для детей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Несмотря на разнообразие ледяных фигур, горок и аттракционов, больше всего гостей городка удивила новогодняя ярмарка.
Гости городка смогли согреться, потанцевав под песни народных коллективов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Чего здесь только нет: горячие напитки, ход-доги, ароматные пышки и трдельники, сладкие леденцы и пряники в виде тигренка – символа 2022 года. Цены на все это чуть выше среднего: от 30 до 500 рублей за напитки или сладости. Например, десять пышек можно купить за 230 рублей.
Больше всего гостей порадовала праздничная ярмарка
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Также на ярмарке продаются сувениры и варежки ручной работы.
Здесь множество вкусной выпечки и горячих напитков
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Можно здесь купить и ледянки, чтобы сразу покататься на горках. Вот только будьте готовы, что цены, как и сегодняшний мороз, очень кусачие. Так большая ледянка может обойтись вам аж в 700 рублей.
На ярмарке можно встретить пряники ручной работы и ледянки за 700 рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кстати, туалет на территории городка тоже платный – 20 рублей.
Туалет на территории городка платный - 20 рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В честь открытия Ледового городка гостей также ждала праздничная программа. Со сцены выступили народные коллективы, а для детей показали спектакль с символами Нового года.
Стоит только включить креативность, и веселые фото готовы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Это представление, к слову, будет повторяться каждый вечер все январские праздники. А завершил церемонию открытия праздничный салют.
В конце открытия показали праздничный салют
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Попасть на территорию Ледового городка можно без QR-кодов. В новогоднюю ночь он будет работать до 03:00.
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