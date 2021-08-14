Мисс Екатеринбург -2021 Виолетта Сараева о короне: «Видите, как хорошо села на свою королеву»

Главная красавица - Виолетта Сараева учиться в Уральском институте управления РАНХиГС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня, 14 августа, выбрали новую главную красавицу города. В этом году финал конкурса красоты «Мисс-Екатеринбург- 2021» из-за пандемии коронавируса снова прошел в онлайн-формате. Победительницу объявил во время прямой трансляции глава города Алексей Орлов. Новой «Мисс Екатеринбург» стала 19-летняя студентка Уральского института управления РАНХиГС, уроженка Кушвы, Виолетта Сараева.

Корону на голову победительницы надел глава города Алексей Орлов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу после поздравлений, девушка призналась, что корона, которую на нее надел мэр, совсем не тяжелая, как может показаться, и пришлась ей впору.

- Видите, как хорошо села на свою королеву, - отметила Виолетта Сараева.

Она также рассказала, что шла на конкурс за новыми впечатлениями, эмоциями, новым опытом, общением и знаниями. Теперь после победы у девушки грандиозные планы, но какие она не раскрывает.

Виолетта Сараева вместе с двумя вице-мисс, с которыми они прошли множество тренировок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Виолетта Сараева поделилась, что на финал конкурса ее приехали поддержать родители - главный бухгалтер Юлия Васильевна и сотрудник железной дороги Максим Александрович.

- Я благодарная своим родителям, потому что именно благодаря им я стою сейчас на этой сцене, благодаря их поддержке, их вере в меня, - рассказала победительница «Мисс-Екатеринбург-2021»

В обычной жизни Виолетта Сараева помимо учебы в институте, увлекается игрой на фортепиано и занимается академическим и эстрадным вокалом. Однако на привычные занятия последний месяц времени не хватало - ежедневно она вместе с другими участницами конкурса готовилась к финалу.

Второй вице-мисс жюри признало Виолетту Новоселову, первой - Дарью Овчинникову. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я считаю, что я достойна этой победы, потому что я очень много трудилась последний месяц, перебарывала себя, получила колоссальный опыт, - поделилась главная красавица города.

В этом году боролись за звание главной красавицы города 16 девушек, прошедших в финал из 200 претенденток. Перед тем, как выйти на решающее дефиле они ежедневно в течение месяца тренировались - дефилировали, занимались с преподавателем по речи, психологом и другими специалистами в разных сферах.

Помимо короны, Виолетте Сараевой вручили годовую клубную карту фитнес-клуба и сертификат на художественную фотосессию.

Обладательницей приза зрительских симпатий в этом году стала Анна Кулиш. Второй вице-мисс жюри признало Виолетту Новоселову, первой - Дарью Овчинникову.

В этом году боролись за звание главной красавицы города 16 девушек Фото: Алексей БУЛАТОВ

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