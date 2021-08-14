Мисс Екатеринбург -2021 Виолетта Сараева о короне: «Видите, как хорошо села на свою королеву»

Главная красавица - Виолетта Сараева учиться в Уральском институте управления РАНХиГС
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге сегодня, 14 августа, выбрали новую главную красавицу города. В этом году финал конкурса красоты «Мисс-Екатеринбург- 2021» из-за пандемии коронавируса снова прошел в онлайн-формате. Победительницу объявил во время прямой трансляции глава города Алексей Орлов. Новой «Мисс Екатеринбург» стала 19-летняя студентка Уральского института управления РАНХиГС, уроженка Кушвы, Виолетта Сараева.
Корону на голову победительницы надел глава города Алексей Орлов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сразу после поздравлений, девушка призналась, что корона, которую на нее надел мэр, совсем не тяжелая, как может показаться, и пришлась ей впору.
- Видите, как хорошо села на свою королеву, - отметила Виолетта Сараева.
Она также рассказала, что шла на конкурс за новыми впечатлениями, эмоциями, новым опытом, общением и знаниями. Теперь после победы у девушки грандиозные планы, но какие она не раскрывает.
Виолетта Сараева вместе с двумя вице-мисс, с которыми они прошли множество тренировок
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Виолетта Сараева поделилась, что на финал конкурса ее приехали поддержать родители - главный бухгалтер Юлия Васильевна и сотрудник железной дороги Максим Александрович.
- Я благодарная своим родителям, потому что именно благодаря им я стою сейчас на этой сцене, благодаря их поддержке, их вере в меня, - рассказала победительница «Мисс-Екатеринбург-2021»
В обычной жизни Виолетта Сараева помимо учебы в институте, увлекается игрой на фортепиано и занимается академическим и эстрадным вокалом. Однако на привычные занятия последний месяц времени не хватало - ежедневно она вместе с другими участницами конкурса готовилась к финалу.
Второй вице-мисс жюри признало Виолетту Новоселову, первой - Дарью Овчинникову.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Я считаю, что я достойна этой победы, потому что я очень много трудилась последний месяц, перебарывала себя, получила колоссальный опыт, - поделилась главная красавица города.
В этом году боролись за звание главной красавицы города 16 девушек, прошедших в финал из 200 претенденток. Перед тем, как выйти на решающее дефиле они ежедневно в течение месяца тренировались - дефилировали, занимались с преподавателем по речи, психологом и другими специалистами в разных сферах.
Помимо короны, Виолетте Сараевой вручили годовую клубную карту фитнес-клуба и сертификат на художественную фотосессию.
Обладательницей приза зрительских симпатий в этом году стала Анна Кулиш. Второй вице-мисс жюри признало Виолетту Новоселову, первой - Дарью Овчинникову.
В этом году боролись за звание главной красавицы города 16 девушек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Звезда «Уральских пельменей» показал видео с закрытого показа Мисс Екатеринбург 2021. Главную красавицу выберут в День города 14 августа (подробнее)
«Мурашки бегут по телу»: 18-летняя Злата Помурзина стала «Мисс Екатеринбург-2020». Ее же горожане выбрали и «Мисс зрительских симпатий» (подробнее)