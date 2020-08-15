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«Мурашки бегут по телу»: 18-летняя Злата Помурзина стала «Мисс Екатеринбург-2020»

Ее же горожане выбрали и «Мисс зрительских симпатий»
Данил СвечковДанил СвечковДанилСвечков
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Злата Помурзина стала «Мисс Екатеринбург-2020».

Злата Помурзина стала «Мисс Екатеринбург-2020».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в День города подошел к концу ежегодный конкурс красоты «Мисс Екатеринбург». Из-за пандемии коронавируса в этот раз финал проходил в онлайн-режиме, то есть не в присутствии зрителей. Кроме того в этом году жюри выбирало победительницу из 12 девушек, а не из 20, как обычно. Обо всех участницах мы подробно рассказывали.

Последний месяц девушки усердно готовились. С ними работали фитнес-инструкторы, стилисты, педагоги по технике речи. Из-за пандемии COVID-19 часть занятий проходила по видео связи, а другая часть – на открытом воздухе.

- Мисс Екатеринбург-2020 стала Помурзина Злата, - сказал Александр Высокинский.И вот все их труды закончились в одно торжественное мгновение, когда жюри объявили победительниц. Имя главной королевы красоты объявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Корону победительнице вручал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Корону победительнице вручал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По традиции корону ей передала победительница прошлого года - Виктория Вершинина. Правда, надевал на Злату ее уже мэр города.

- Дорогие жители Екатеринбурга, поздравляю вас с 297-летием! Желаю дальнейшего процветания, постоянного роста и мирного неба над головой, - сказала после победы Злата Помурзина.

Злате Помурзиной 18 лет и она профессионально занимается фигурным катанием. Девушка - трехкратная чемпионка России и двукратная чемпионка Мира. Родом она из Перми, но ради спортивной карьеры переехала в Екатеринбург.Кстати, титул «Мисс зрительских симпатий» также достался Злате Помурзиной. Первой вице-мисс стала 21-летняя Юлия Шагапова. А второй вице-мисс - 22-летняя Алина Галеева. В честь победы они получили по сертификату на 500 тысяч рублей на покупку квартиры. Ну а «Мисс Екатеринбург-2020» вручили такой же сертификат, но уже на один миллион рублей.

Второй вице-мисс стала Юлия Шагапова (слева), а первой вице-мисс - Алина Галеева.

Второй вице-мисс стала Юлия Шагапова (слева), а первой вице-мисс - Алина Галеева.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, после того, как официальная церемония закончилась Злата в разговоре с журналистом «Комсомолки» поделилась первыми эмоциями по случаю победы:

- Спасибо всем большое, кто меня поддерживал. Я очень сильно это ценю. Слезы наворачиваются на глазах. Мурашки бегут по телу, - рассказала Злата. - Я пришла на конкурс неслучайно. Пришла сделать вызов самой себе. Доказать, что я, действительно, этого достойна.

Участницы конкурса красоты бросились поздравлять новую королеву красоты города.

Участницы конкурса красоты бросились поздравлять новую королеву красоты города.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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