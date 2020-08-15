«Мурашки бегут по телу»: 18-летняя Злата Помурзина стала «Мисс Екатеринбург-2020»

Злата Помурзина стала «Мисс Екатеринбург-2020».
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге в День города подошел к концу ежегодный конкурс красоты «Мисс Екатеринбург». Из-за пандемии коронавируса в этот раз финал проходил в онлайн-режиме, то есть не в присутствии зрителей. Кроме того в этом году жюри выбирало победительницу из 12 девушек, а не из 20, как обычно. Обо всех участницах мы подробно рассказывали.
Последний месяц девушки усердно готовились. С ними работали фитнес-инструкторы, стилисты, педагоги по технике речи. Из-за пандемии COVID-19 часть занятий проходила по видео связи, а другая часть – на открытом воздухе.
- Мисс Екатеринбург-2020 стала Помурзина Злата, - сказал Александр Высокинский.И вот все их труды закончились в одно торжественное мгновение, когда жюри объявили победительниц. Имя главной королевы красоты объявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.
Корону победительнице вручал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По традиции корону ей передала победительница прошлого года - Виктория Вершинина. Правда, надевал на Злату ее уже мэр города.
- Дорогие жители Екатеринбурга, поздравляю вас с 297-летием! Желаю дальнейшего процветания, постоянного роста и мирного неба над головой, - сказала после победы Злата Помурзина.
Злате Помурзиной 18 лет и она профессионально занимается фигурным катанием. Девушка - трехкратная чемпионка России и двукратная чемпионка Мира. Родом она из Перми, но ради спортивной карьеры переехала в Екатеринбург.Кстати, титул «Мисс зрительских симпатий» также достался Злате Помурзиной. Первой вице-мисс стала 21-летняя Юлия Шагапова. А второй вице-мисс - 22-летняя Алина Галеева. В честь победы они получили по сертификату на 500 тысяч рублей на покупку квартиры. Ну а «Мисс Екатеринбург-2020» вручили такой же сертификат, но уже на один миллион рублей.
Второй вице-мисс стала Юлия Шагапова (слева), а первой вице-мисс - Алина Галеева.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кстати, после того, как официальная церемония закончилась Злата в разговоре с журналистом «Комсомолки» поделилась первыми эмоциями по случаю победы:
- Спасибо всем большое, кто меня поддерживал. Я очень сильно это ценю. Слезы наворачиваются на глазах. Мурашки бегут по телу, - рассказала Злата. - Я пришла на конкурс неслучайно. Пришла сделать вызов самой себе. Доказать, что я, действительно, этого достойна.
Участницы конкурса красоты бросились поздравлять новую королеву красоты города.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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