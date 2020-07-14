«Мисс Екатеринбург-2020»: как пройдет главный городской конкурс красоты

С чем ассоциируется лето у жителей Екатеринбурга? «Царские дни», «Ночь музыки», «Венский фестиваль», марафон «Европа-Азия» и, конечно же, конкурс красоты - «Мисс Екатеринбург». В столице Урала выбирают главную красавицу города каждый год с 1998. В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, мероприятие все-таки состоится. Рассказываем, как пройдет кастинг и сам конкурс «Мисс Екатеринбург-2020».

СДВИНУЛИ СРОКИ ИЗ-ЗА ЕГЭ

Конечно, коронавирус внес свои коррективы. Во-первых, организаторам пришлось начать кастинг позже обычного. В прошлые года имена конкурсанток были известны уже в середине июля, в этом году только прием заявок заканчивается 14 июля.

- В этом году мы ждали, когда начнется ЕГЭ. У нас есть ряд девочек, которые окончили школу и идут на конкурс. Обычно к этому времени мы уже активно занимаемся, - говорит Наталья Шахова, пресс-секретарь конкурса.

Часть тренировок у конкурсанток пройдет в онлайн-режиме.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало кастинга объявили 1 июня и весь месяц. Претендентки должны были прислать короткое видео, где они рассказывают о себе и дефилируют в купальнике. Затем их отсеивает жюри. В этот раз заявок на конкурс было меньше – только 33 девушки пожелали примерить корону главной красавицы Екатеринбурга. Сегодня последний день приема анкет, возможно, число конкурсанток увеличится.

Имена конкурсанток, которые поборются за право называться «Мисс Екатеринбург-2020», организаторы объявят 16 июля.

«ДЕФИЛЕ ПО ЗУМУ»

Губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции и все другие ограничительные меры. Осталось совсем немного до начала подготовки конкурсанток финалу «Мисс Екатеринбург». Целый месяц с девушками работают стилисты, фитнес-инструкторы, педагоги по технике речи, учат их правильно ходить на каблуках и много другое. Из-за коронавируса часть занятий пройдет по видео связи, в «зуме», а другая часть – на открытом воздухе.

- Живьем мы все-таки будем смотреть, соблюдая все требования санитарной безопасности. Но с жюри конкурсантки встречаться не будут. Контактные замеры будут, потому что по видео очень сложно оценить, - продолжает Наталья Шахова. – Принцип отбора в этом году не поменялся и сам конкурс пройдет как обычно.

К финалу девушки готовятся целый месяц.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если организаторы из-за года в год не меняют принцип отбора участниц, то на грани срыва оказался финал «Мисс Екатеринбург». Конкурсантки в усиленном режиме готовятся к этому дню, а в зале ЦК «Урал» собирается, как правило, много людей. В конце жюри объявляют победительницу. В этом году могут не разрешить проводить концерт или только без зрителей.

- Один из вариантов, провести финал на сцене на площади 1905 года. Но нам бы хотелось сделать это в ЦК «Урал». «Мисс Екатеринбург» - это шоу, нам нужен свет, аппаратура и она там вся есть, - заключила Шахова.

Передать корону «Мисс Екатеринбург» по традиции должна бывшая победительница. В 2019 году ей стала Виктория Вершинина.

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