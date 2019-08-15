Финал конкурса «Мисс Екатеринбург-2019»: прямая онлайн-трансляция

В столице Урала 15 августа выбирают главную красавицу. За звание «Мисс Екатеринбург-2019» борются двадцать четыре участницы. Это екатеринбурженки в возрасте от 18 до 25 лет, по правилам конкурса девушки должны обладать ростом не ниже 170 сантиметров, быть не замужем и не иметь детей.

В этом году главной темой стал «BLOG красоты». Девушки должны проявить свои способности на просторах интернета, а именно — научиться вести блог, принять участие в мероприятиях, которые станут контентом для YouTube-канала.

Девушки на протяжении полутора месяцев готовились стать лучшимиФото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, в состав жюри конкурса «Мисс Екатеринбург-2019» вошла победительница всероссийского конкурса красоты «Мисс Россия-2015» София Никитчук.

Главный приз не автомобиль, как это было на протяжении последних лет, а самокат и путешествие с сюрпризом. Смотрим, как уральские красавицы будут добавиться заветной короны вместе с "Комсомолкой".