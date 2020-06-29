Несмотря на пандемию: какие массовые мероприятия пройдут летом 2020 года в Екатеринбурге

Несмотря на ограничительные меры, которые сохраняются в Екатеринбурге и Свердловской области, для свердловчан проведут несколько традиционных ежегодных мероприятий. При этом организаторы говорят, что принимать участие в шествиях, торжествах и гуляниях можно только с соблюдением мер предосторожности, то есть нельзя забывать о социальной дистанции и защитных масках.

«Венский фестиваль 2020» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 8 или 15 июля стартует работа 24-дневного Венского фестиваля музыкальных фильмов. Точную дату начала мероприятий выберут 30 июня, по всей видимости, фестиваль начнется все-таки в середине месяца, так как губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничения для людей старше 65 лет до 6 июля.

Фестиваль пройдет на площади имени Кирова перед главным корпусов Уральского федерального университета. Здесь установят трибуны для зрителей, с которых можно будет посмотреть концерты. Расположат зрителей с учетом социальной дистанции в полтора места.

Венский фестиваль длится 24 дняФото: Алексей БУЛАТОВ

«Царские дни 2020» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в середине июля 2020 года состоятся традиционные Царские дни, которые в этом году посвятят 102-летию с момента расстрела семьи последнего российского императора Николая Второго.

Вечером 16 июля в Храме-на-Крови в Екатеринбурге митрополит Кирилл проведет торжественное Богослужение, после чего в ночь на 17 июля состоится Крестный ход до урочища Ганина яма.

В связи с Царскими днями к православным христианам обратился правящий архиерей. По его словам, если мероприятия не отменят, то их проведут с соблюдением необходимых мер безопасности в период пандемии коронавируса – социальной дистанции и средств защиты.

- Екатеринбургская епархия вместе с администрацией региона готовится к проведению Царских дней. Надеемся, ничто не помешает провести их в соответствии со сложившейся традицией, - подчеркивают в митрополии.

День строителя 2020 в Екатеринбурге

В Екатеринбурге День строителя 2020 проведут 8 августа. Время и формат праздника не стали менять, однако изменилось время проведения торжеств: вместо ЦПКиО на этот раз организаторы выбрали Исторический сквер.

Здесь проведут конкурсы, розыгрыши, концерт, шоу байкеров, а завершится праздник зрелищным салютом на Плотинке.

Отметим, что в день проведения торжеств 8 августа 2020 года в квадрате улиц 8 марта – проспект Ленина – Пушкина – Малышева будет полностью ограничена продажа алкоголя с 8 до 23 часов.

Мотошоу - часть Дня строителя и Дня городаФото: Алексей БУЛАТОВ

День города 2020 в Екатеринбурге

15 августа 2020 года в Екатеринбурге проведут традиционный день города. Подробная программа пока администрацией уральской столицы не представлена. Однако, как заявил мэр города Александр Высокинский на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург», праздник могут совместить с проведением «Ночи музыки».

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский о параде Победы 2020, транспортной реформе и коронавирусе 00:00 00:00

- Попробуем провести День города в этом году в полномасштабном режиме. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, - отметим Александр Высокинский.