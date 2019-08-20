«Мисс Екатеринбург – 2019» Виктория Вершинина: «Я не буду выставлять свои части тела на всеобщее обозрение»

В канун Дня города в уральской столице выбрали «Мисс Екатеринбург-2019». За право надеть драгоценную корону, инкрустированную уральскими самоцветами, в этом году боролись 24 красавицы. В течение месяца девушки учились ходить на каблучках, вести свои странички в социальных сетях и даже осваивали навыки кибербезопасности. Но лучше всех, в этом деле преуспела 22-летняя Виктория Вершинина из Каменска-Уральского. Именно ей досталась победа на конкурсе.

БЛОНДИНКИ НЕ ГЛУПЫЕ!

- Виктория, ты родилась в Каменске-Уральском, училась в Санкт-Петербурге, а на конкурс пошла в Екатеринбурге. Почему?

- У меня давно была мысль вернуться в Екатеринбург. Здесь живет моя семья, сестра с племянником. И всегда, когда я была далеко от дома, я очень по ним скучала. Я была уверена, когда получу высшее образование, вернусь домой. В итоге так и вышло. Я окончила Санкт-Петербургский государственный экономический университет с красным дипломом. Училась на маркетолога.

- Ого! Все-таки то, что блондинки не очень умные это стереотип.

- Конечно! (Смеется) Я и школу с золотой медалью окончила. Вообще очень многие люди мыслят стереотипами. Почему-то многие не могут представить, как в девушке может сочетаться и красота, и ум. И наша задача - эти стереотипы разрушать! Мы образованные, мы умеем красиво говорить, правильно себя преподносить и ухаживать за собой мы тоже умеем!

Девушке до сих пор приходится придерживаться диет, чтобы хорошо выглядеть.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сейчас для продвижения все используют соцсети. Вас в этом году на конкурсе учили ими пользоваться. Для тебя это было полезно?

- На самом деле надо быть просто собой. Что в Instagram, что в жизни. Если ты такая, какая ты есть, то люди обязательно к тебе потянутся. Это главное парвило.

- Это все для красного словца. Даже популярные блоггерши сетуют, мол, не выставил «пятую точку» в соцсети и лайков в два раза меньше набрал.

- Мне есть чем завлечь аудиторию помимо наготы. Девушки, про которых вы говорите, делают акцент не на том. Я представляю все эти фотографии, я их много раз видела. А еще я представляю реакцию директора конкурса «Мисс Екатеринбург» Светланы Петраковой, если я вдруг выставлю в своих соцсетях такие фотографии (смеется). Но мне это не нужно. Я и без этого интересный человек. Мне есть, что рассказать людям. Я не буду выставлять свои части тела на всеобщее обозрение.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА КОНКУРСА – ЗЛЫЕ КОММЕНТАТОРЫ

- Виктория, в жизни гораздо лучше и красивее, чем на фотографиях. Наверное, отбоя от поклонников нет, а после конкурса и вовсе прохода не дают?

- До конкурса было все прекрасно, а после стало еще лучше! Но я могу сказать, что есть и обратная сторона титула «Мисс Екатеринбург» - это злые комментарии. Страшненькая, некрасивая и так далее. Лично я стараюсь не обращать на них внимания. Я знаю, кто я, что я из себя представляю. Люди, которые судят другого человека по фотографии, очень часто заблуждаются в своих оценках. Я не обращаю на это внимания.

Девушка мечтает открыть школу английского языка.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Чем вы сейчас будете заниматься в новом статусе? У конкурса ведь есть определенные условия. Вы, например, к нам в гости пришли в красивой ленте. Это обязательно?

- Конечно, нет! Ленту я надеваю только по особым случаям. Например, когда пригласили на радио «Комсомольская правда» - Екатеринбург (смеется). Условий нет, но титул «Мисс Екатеринбург» накладывает определенные обязательства. Я теперь лицо города. И должна вести себя достойно. Неважно где – на прогулке или на официальном мероприятии.

- То есть в ночной клуб сейчас нельзя?

- Можно. Мне никто не запрещал. Можно сходить хоть в клуб, хоть в ресторан. Особенно, если есть хорошая компания.

ТОРТАМ НЕТ!

- Признавайся, ради участия в конкурсе красоты от чего пришлось отказаться? Наверное, от сладенького…

- На конкурсе все девушки придерживаются правильного питания. О его пользе нам прочитали на самой первой лекции. И да, сказали отказаться на время от сладкого и мучного. Дали рекомендации, что можно есть, а что нельзя. Торты теперь табу. Я даже после конкурса не расслаблялась.

- В Санкт-Петербурге ты училась на маркетолога? То есть будущую профессию ты с модельным бизнесом не связываешь?

- Поживем-увидим. Пока план – самореализоваться. Найти свое место в жизни и любимую работу. Не знаю, получится ли у меня карьера модели… Но знаю, что профессия маркетолога мне в жизни поможет. Не только в том случае, если я буду работать в маркетинговом агентстве, но и для продвижения себя, своего бренда. Я отлично знаю английский язык, ездила работать в США по программе Work &Travel. Может, мне пригодятся эти знания, и я открою школу английского языка в Екатеринбурге. Но я точно знаю, я не пропаду!

- Раньше конкурсы красоты пропагандировали естественную женскую красоту. Был момент, когда до «Мисс Екатеринбург» не допускали девушек с нарощенными ресницами, волосами… А в прошлом году победила Арина Верина, у нее были губы немного накачены.

В финале конкурса участвовали 24 девушки, но Виктория Вершинина стала лучшей среди всех.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Нарощенные ресницы – это уже дурной тон (смеется). Что касается губ и всего остального, то все должно быть в меру. Если это смотрится гармонично, как у Арины, то почему нет. Лично я не прибегала к услугам косметологии, пластики. Меня все устраивает в моей внешности. Но если другие девушки комплексуют, хотят что-то исправить, то почему нет?

- В этом году победительница осталась без машины. Не обидно?

- Я не переживаю по этому поводу. У меня даже прав нет. Я очень люблю путешествовать. Поэтому жюри угадали с подарком. Поездка в Европу - то что нужно! Это эмоции, впечатления, которые ты не купишь. А машина – всего лишь вещь. Купил-продал. Есть выражение: «Неважно сколько лет твоим кроссовкам, если ты гуляешь в них по Парижу».

ТТХ Виктории Вершининой:

Рост: 174 см.

Вес: 53 кг.

Полтора месяца девушек учили правильно говорить, танцевать и стоять на каблуках.Фото: Алексей БУЛАТОВ

КСТАТИ

В конце 90-х «Мисс Екатеринбург» обижали

- Конкурсу «Мисс Екатеринбург» 22 года и за все это время у меня никогда не было мысли бросить конкурс, - рассказывает организатор «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова. - Было много сложностей. В 1998 и 1999 годах нас обзывали очень сильно. Мы же муниципальный конкурс. Единственные в стране кого поддерживает администрация города. И это для нас огромная ответственность. Нам периодически доставалось и за нового мэра, и за то, что у нас все куплено. Говорили, что мы девушек водили и в бани, и в салоны. Было очень обидно. Особенно за тех людей, кто этот конкурс делает. Его же не я делаю, а целая команда потрясающих талантливых людей. Когда обижают команду или девчонок – это очень больно.