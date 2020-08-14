Чемпионка мира, бортпроводница и юрист: кто претендует на корону «Мисс Екатеринбург-2020»

Корону "Мисс Екатеринбург" вручат 15 августа. Фото: организаторы "Мисс Екатеринбург"

Конкурс «Мисс Екатеринбург» добрая традиция города. Каждый год в столице Урала выбирают главную красавицу. Кто станет победительницей в 2020 году, мы узнаем совсем скоро – 15 августа в День города пройдет финал конкурса. Из-за пандемии коронавируса мероприятие решили проводить в режиме онлайн.

Чтобы обезопасить девочек, организаторы конкурса весь месяц подготовки к финалу, берегли их. Многие занятия проходили или на открытом воздухе, или в индивидуальном порядке. В этом году вместо 20 претенденток на победу – 12 красавиц. Знакомим вас с каждой из них.

ДИАНА ЛАДЕЙЩИКОВА, 18 ЛЕТ. БУДУЩИЙ МЕДИК И МОДЕЛЬ

Диана вот-вот окончила школу и сразу же подала заявку на конкурс «Мисс Екатеринбург». Кстати, аттестат у девушки красный. Сама участница из города Снежинск, но в дальнейшем планирует остаться здесь и поступить в медицинский институт.

- С самого детства я мечтала стать моделью, и с каждым новым днем я иду к своей цели. Именно поэтому я здесь, - рассказывает о себе Диана. - Конкурс приносит в мою жизнь новые впечатления. Я хочу получить положительные эмоции и опыт, который, наверное, не получила бы нигде.

Диана знает два иностранных, рисует, катается на лыжах и любит путешествовать.

Фото: Личная страница в Instagram Дианы Ладейщиковой

ЯНА ВАЛИТОВА, 23 ГОДА. БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ

- Для меня участие в конкурсе – это, прежде всего, очень интересный опыт, который проверяет выдержку, указывает на недостатки, учит жить по-другому и работать над собой, - говорит про свой настрой участница №2.

Яна Валитова настоящая блондинка в законе. Два года назад она окончила факультет среднего профессионального образования в УрГЮУ, а сейчас совмещаю работу помощника юриста и учебу на 2 курсе гражданско-правового факультета в УрГЭУ. В свободное время Яна катается на мотоцикле, раскрашивает картины по номерам и печет торты.

Фото: Личная страница в Instagram Яны Валитовой

ЮЛИЯ ШАГАПОВА, 21 ГОД. ГИМНАСТКА И ВРАЧ

Еще одна участница, которая учится в медицинском институте – в СПБГПМУ. В первого класса Юлия мечтала пойти по стопам своей бабушки и стать врачом. Сейчас у девушки исполняется еще одна мечта – три года она пыталась стать участницей конкурса «Мисс Екатеринбург» и вот это свершилось.

- Ради победы я даже готова взять академический отпуск на этот год, чтобы посещать все мероприятия, - признается конкурсантка. Главной чертой характера Юлия считает – трудолюбие. Это помогает ей достигать своих целей. Девушка 18 лет занимается танцами, легкой атлетикой и спортивной гимнастикой. Дисциплина помогает ей в подготовке к финалу.

Фото: Личная страница в Instagram Юлии Шагаповой

КСЕНИЯ КУЛЬКОВА, 20 ЛЕТ. МЕДАЛИСТКА И БУДУЩИЙ ПИАРЩИК

Несмотря на юный возраст, Ксения уже почти окончила вуз. Сейчас она на 4 курсе УрФУ на специальности «Реклама и связи с общественностью». Школу будущая пиарщица окончила тоже в золотой медалью. Но это далеко не все лучшие качества девушки.

- Мое фирменное блюдо – шарлотка, причем каждый раз она получается у меня по-разному. Еще я совмещаю два очень полезных дела – бег и подкасты или аудиокниги. Меня это успокаивает и расслабляет, - рассказывает она.

Фото: Личная страница в Instagram Ксении Кульковой

АЛИНА ГАЛЕЕВА, 22 ГОДА. ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ БЫТЬ ЛУЧШЕ

Эта девушка знает, как быть красивой внутри и снаружи. Алина тренер и нутрициолог.

- Я кандидат в мастера спорта по баскетболу, им я профессионально занималась с самого детства. Увлечение спортом переросло в дело жизни – сейчас я помогаю людям стать лучше у себя на тренировках. Знаю все о питании и с удовольствием делюсь этими знаниями с окружающими, - признается участница.

Фото: Личная страница в Instagram Алины Галеевой

Но девушка всю жизнь мечтала оказаться на сцене. Именно поэтому Алина пошла на конкурс «Мисс Екатеринбург».

ЕКАТЕРИНА МОЗОЛИНА, 22 ГОДА,

В этом году девушка выпустилась из РАНХиГС. Занимается танцами и играет на фортепьяно. Несколько лет играла в спектаклях в Театре Эстрады.

- Я очень люблю устраивать домашние «Мозгобойни» с друзьями, а еще гулять по неизвестным красивым местам Свердловской области, любоваться закатами и встречать рассветы, сочинять на фортепиано новые произведения, заниматься спортом дома по видеоурокам и собирать пазлы, - говорит Екатерина.

Фото: Личная страница в Instagram Екатерины Мозолиной

АНАСТАСИЯ ШУТОВА, 20 ЛЕТ. ЛЮБИТ АВТОМОБИЛИ

Девушка родом из Нижнего Тагила, но последние полтора живет в Екатеринбурге. Два раза Анастасия не решалась отправить заявку на конкурс и в этот раз осмелилась и прошла отбор.

- Долгое время я работала в автомобильной сфере, и с тех пор машины запали мне в душу. Да, это довольно необычное хобби для девушки, но я до сих пор люблю узнавать об автомобилях все больше и больше. А еще я люблю готовить, - делится Анастасия.

Фото: Личная страница в Instagram Анастасия Шутова

РЕНАТА ГАРАЕВА, 20 ЛЕТ. ПОЛИГЛОТ И СПОРТСМЕНКА

Эта претендентка - студентка факультета международных отношений. Знает сразу три языка: английский, испанский и китайский. Каждый день Рената бросает себе вызовы, например, пробежать 70 километров за неделю.

- Ни одно мое утро не проходит без медитаций и аффирмаций, это помогает мне настроиться на предстоящий день и очистить мысли, рассказывает о своих увлечениях она.

Фото: Личная страница в Instagram Ренаты Гараевой

ЕКАТЕРИНА КУЗНЕЦОВА, 21 ГОД. СЛЕДОВАТЕЛЬ

Еще одна участница, которая связала свою жизнь с законом. Екатерина студентка УРГЮУ, учится на следователя. После занятий в вузе, девушка спешит на работу, трудится она помощником юриста.

- Забавно, но я та самая девушка, которая не умеет готовить, но у меня каждый раз получается что-то фантастически вкусное. Видимо, талант, - смеется будущий следователь.

Фото: Личная страница в Instagram Екатерины Кузнецовой

ОЛЬГА ШПАНЬКОВА, 20 ЛЕТ. СТУДЕНТКА

Ольга увлекается танцами, психологией и актерским мастерством. Но это в свободное от учебу время. Конкурсантка сейчас на третьем курсе УрФУ на факультете международного менеджмента.

- Я не представляю свою жизнь без бега. Бег наполняет меня энергией и помогает расставить все мысли по местам. Каждыи мои день обязательно завершается медитацией , либо дыхательной практикой цигун. Особое место в моей жизни занимают психология, астрология и нумерология, - говорит Ольга.

Фото: Личная страница в Instagram Ольги Шпаньковой

ЗЛАТА ПОМУРЗИНА, 18 ЛЕТ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СПОРТСМЕНКА

В свои 18 лет Злата уже реализовала себя – девушка профессиональная спортсменка по фигурному катанию. Это подтверждают ее титулы, красавица трехкратная чемпионка России и двукратная чемпионка Мира. Сама участница из Перми, но ради спортивной карьеры она переехала в Екатеринбург.

Фото: Личная страница в InstagramЗлаты Помурзиной

- Три года назад переехала в Екатеринбург, чтобы тренироваться в лучшей команде мира по синхронному фигурному катанию. Я – трехкратная чемпионка России, двукратная чемпионка Мира, неоднократный призёр международных соревнований и серебряный призёр Чемпионата Мира 2020. Как вы могли понять, фигурное катание – это моя страсть, - поделилась Злата. - «Мисс Екатеринбург» для меня – это вызов самой себе и повод открыть новые пути и возможности.

Злата мечтает стать моделью и у нее это хорошо получается.

А Злата профессиональная спортсменка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КСЕНИЯ БУРУХИНА, 25 ЛЕТ. НЕБО ЕЕ СТРАСТЬ

А эта девушка на занятия по актерскому мастерству и дефиле прибегала сразу после рейса. Было, что Ксения успевала слетать в Крым и снова вернуться в Екатеринбург к другим участница конкурса. Еще одна претендентка на корону работает бортпроводницей в авиакомпании «Россия». Небо ее страсть, но на этом она не останавливается. Мечтает начать модельную карьеру и даже готова бросить работу ради нее.

Фото: Личная страница в Instagram Ксении Барухиной

- В свободное время я вдохновляюсь путешествиями, изучая разные уголки мира, в целом люблю активный отдых и фитнес. Перед сном люблю понежиться со своими тремя котами, для меня это своего рода расслабление и релакс, - призналась Ксения.