День города в Екатеринбурге 15 августа 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Народные гуляния в этом году отменили Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 августа Екатеринбург отмечает День города 2020. На этот день запланировано множество интересных мероприятий. Большая часть из них пройдет в формате онлайн из-за пандемии коронавируса.

Уральскую столицу поздравят сразу тремя концертами: выступают Олег Майами, Natan и группа «Чайф». Также проводятся традиционные мероприятия «Городская свадьба», возложение цветов к памятнику основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.

Вечером кроме выступления уральских рокеров на крыше мэрии, жюри выбирает главную молодую красавицу года – «Мисс Екатеринбург». Трансляции идут на сайте Екатеринбург.рф, а на страницах пабликов мероприятий.

Завершатся торжества праздничным салютом, который покажут с трех точек: от станции метро «Динамо» на набережной Городского пруда, в парке «Уралмаш» и Преображенском парке в микрорайоне Академический.

С 20:45 в центре Екатеринбурга, а также в местах запусках салюта на Уралмаше и в Академическом будет ограничена продажа алкоголя. Общественный транспорт в Екатеринбурге 15 августа будет ходить по расписанию рабочего дня.

Власти уральской столицы призвали горожан смотреть праздничные мероприятия по телевизору (41-й канал, 4 канал), на официальном портале города и в соцсетях.

Журналисты «КП-Екатеринбург» ведут онлайн-трансляцию Дня города с улиц.

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