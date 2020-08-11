Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

День города 2020 в Екатеринбурге: полная программа мероприятий

День города 2020 в Екатеринбурге: что покажут горожанам
Лев ИстоминЛев ИстоминЛевИстомин
КомментироватьОставить комментарий
Екатеринбург отметит 297-й день рождения

Екатеринбург отметит 297-й день рождения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 15 августа, Екатеринбург отметит 297-й день рождения. Год не юбилейный, да и пандемия коронавируса свои коррективы внесла, но большую часть традиционных праздничных мероприятий горожане смогут увидеть. Более того, уральская столица получит несколько полезных подарков.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ ГОРОДА 2020 В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Церемония возложения цветов к памятнику основателям города

С 12:00 до 13:00, площадь Труда

Это событие проведут в традиционном режиме. В церемонии примут участие первые лица города, области и роты почетного караула.

- Возложение цветов к памятнику - это не только дань памяти его основателям Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину, но и благодарность людям, во все времена трудившиеся на благо Екатеринбурга и всей страны, - рассказывают в мэрии.

Первый общегородской конкурс «Семья года»

С 10:00 до 18:00

Где смотреть: на сайте екатеринбург.рф и на телеканале «Студия 41».

Конкурс стартует в День города. А его итоги подведут в исторический день рождения Екатеринбурга, который отмечается 18 ноября. Принять участие в конкурсе могут полные семьи с детьми, проживающие в уральской столице.

- Для проведения конкурса «Семья года» в онлайн-формате будет создан отдельный интернет-ресурс. В отборочные туры и финал включены такие виды заданий, как видеовизитка, интервью, участие в телевизионных эфирах, фотосессиях и съемках, а также в других мероприятиях, - уточняют в администрации Екатеринбурга.

Традиционная свадьба пройдет в режиме онлайн

Традиционная свадьба пройдет в режиме онлайн

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Городская свадьба»

С 13:00 до 14:00

Где смотреть: на сайте екатеринбург.рф и на страницах мероприятия в соцсетях.

Эта традиционная акция также пройдет в онлайн-формате. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поздравит молодые семьи, после чего среди молодоженов разыграют ценные призы.

Танцевальный фестиваль «DANCЕКБ»

С 12:00 до 22:30

Где смотреть: на сайте екатеринбург.рф и на страницах мероприятия в соцсетях.

Фестиваль танцующих людей будут транслировать в социальной сети «ВКонтакте» из танцевальных студий. Зрителям покажут мастер-классы и интервью с известными танцовщиками Екатеринбурга.

Концерт от Свердловской государственной академический филармонии

С 16:00 до 17:00

Где смотреть: концерт пройдет в парке Маяковского, ул. Мичурина, 240.

На сцене для посетителей парка целый час музыканты будут играть живьем классическую музыку.

Владимир Шахрин выступит на крыше администрации города

Владимир Шахрин выступит на крыше администрации города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Концерт «Екатеринбург, ты лучший!»

С 12:00 до 22:30

Где смотреть: на сайте екатеринбург.рф.

Кульминацией праздника станет традиционный гала-концерт в Историческим сквере. Известные музыканты поздравят Екатеринбург и поприветствуют горожан, а также исполнят свои лучшие песни. Ближе к вечеру на сцену выйдут приглашенные звезды: Олег Майами, Natan и группа «Чайф». Пока точного времени их выступления нет. Следите за расписанием на сайте администрации.

Конкурс красоты «Мисс Екатеринбург - 2020»

21:30 - 22:15

Где смотреть: на официальном сайте: miss-ekaterinburg.com.

Вместо привычного выхода девушек на сцену горожанам покажут качественно отснятые на лучших городских площадках видеоролики. Организаторы опубликуют записи дефиле, речевой композиции, хореографической постановки, а также визитные карточки каждой из участниц. По этим роликам, а также по итогам собеседования с финалистками жюри определит главную красавицу года.

Мисс Екатеринбург выберут после просмотра роликов

Мисс Екатеринбург выберут после просмотра роликов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Праздничный салют

22:30

Где смотреть: площадка на набережной Городского пруда со стороны станции метро «Динамо», парк «Уралмаш» Преображенский парк в микрорайоне Академический.

Салют будет идти на протяжении восьми минут одновременно на трех площадках. Общая стоимость фейерверков - чуть больше 5 миллионов рублей.

Салют покажут с трех точек города в 22:30

Салют покажут с трех точек города в 22:30

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОГОДА НА ДЕНЬ ГОРОДА 2020 В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Синоптики рассказали, когда ждать ли продолжения лета и какая погода ждет горожан 15 августа.

Глядя в окно можно подумать, что на Средний Урал уже пришла осень. Небо затянуто тучами, без конца идут дожди и холодно. А на календаре почти середина августа. Уральские синоптики рассказали, чего ждать от небесной канцелярии в оставшиеся дни лета и закончатся ли дожди.

По словам Галины Шепоренко, главного уральского синоптика, в Свердловскую область пришел циклон с температурной контрастностью. Именно он принес ливни. В Горнозаводском округе (Нижний Тагил, Висим, Невьянск) уже выпала месячная норма осадков. В Екатеринбурге процент от месячной нормы пока не превысил 86 %.

- Характерная особенность этого циклона, что он медленно движется. Большое количество осадков, связано с его температурной контрастностью. Еще вчера на востоке области температура была 28 - 29 градусов, на западе и севере области - в районе 12 - 18 градусов. И на высоте такие контрасты сохраняются в связи с тем, что туда еще выносится теплый воздух с районов Средней Азии. Но мы рассчитываем, что этот циклон будет постепенно отходить, - рассказывает Галина Шепоренко.

В День города в Екатеринбурге будет пасмурно и дождливо

В День города в Екатеринбурге будет пасмурно и дождливо

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным уральского Гидрометцентра, дожди прекратятся уже 12 августа, и постепенно вернется тепло. Температуру в конце августа обещают до 26 градусов. В День города Екатеринбурга, 15 августа, будет также пасмурно, но без дождя. А воздух прогреется до плюс 17 градусов.

- Период, включая вторую декаду, будет неустойчивым, прохладным и пасмурным. Температура воздуха до 20 августа вряд ли превысит 20 градусов. В дневные часы ожидается 14 градусов, ночью - от 4 до 10 градусов. Это на два градуса ниже климатической нормы, - объясняет Галина Шепоренко. - Есть надежда, что третья декада принесет нам более камфорную погоду. Осадков будет немного, и температура повысится до 22 - 26 градусов. Будут более благоприятные условия.

Интересное