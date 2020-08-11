День города 2020 в Екатеринбурге: полная программа мероприятий

Екатеринбург отметит 297-й день рождения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 15 августа, Екатеринбург отметит 297-й день рождения. Год не юбилейный, да и пандемия коронавируса свои коррективы внесла, но большую часть традиционных праздничных мероприятий горожане смогут увидеть. Более того, уральская столица получит несколько полезных подарков.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ ГОРОДА 2020 В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Церемония возложения цветов к памятнику основателям города

С 12:00 до 13:00, площадь Труда

Это событие проведут в традиционном режиме. В церемонии примут участие первые лица города, области и роты почетного караула.

- Возложение цветов к памятнику - это не только дань памяти его основателям Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину, но и благодарность людям, во все времена трудившиеся на благо Екатеринбурга и всей страны, - рассказывают в мэрии.

Первый общегородской конкурс «Семья года»

С 10:00 до 18:00

Где смотреть: на сайте екатеринбург.рф и на телеканале «Студия 41».

Конкурс стартует в День города. А его итоги подведут в исторический день рождения Екатеринбурга, который отмечается 18 ноября. Принять участие в конкурсе могут полные семьи с детьми, проживающие в уральской столице.

- Для проведения конкурса «Семья года» в онлайн-формате будет создан отдельный интернет-ресурс. В отборочные туры и финал включены такие виды заданий, как видеовизитка, интервью, участие в телевизионных эфирах, фотосессиях и съемках, а также в других мероприятиях, - уточняют в администрации Екатеринбурга.

Традиционная свадьба пройдет в режиме онлайн Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Городская свадьба»

С 13:00 до 14:00

Где смотреть: на сайте екатеринбург.рф и на страницах мероприятия в соцсетях.

Эта традиционная акция также пройдет в онлайн-формате. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поздравит молодые семьи, после чего среди молодоженов разыграют ценные призы.

Танцевальный фестиваль «DANCЕКБ»

С 12:00 до 22:30

Где смотреть: на сайте екатеринбург.рф и на страницах мероприятия в соцсетях.

Фестиваль танцующих людей будут транслировать в социальной сети «ВКонтакте» из танцевальных студий. Зрителям покажут мастер-классы и интервью с известными танцовщиками Екатеринбурга.

Концерт от Свердловской государственной академический филармонии

С 16:00 до 17:00

Где смотреть: концерт пройдет в парке Маяковского, ул. Мичурина, 240.

На сцене для посетителей парка целый час музыканты будут играть живьем классическую музыку.

Владимир Шахрин выступит на крыше администрации города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Концерт «Екатеринбург, ты лучший!»

С 12:00 до 22:30

Где смотреть: на сайте екатеринбург.рф.

Кульминацией праздника станет традиционный гала-концерт в Историческим сквере. Известные музыканты поздравят Екатеринбург и поприветствуют горожан, а также исполнят свои лучшие песни. Ближе к вечеру на сцену выйдут приглашенные звезды: Олег Майами, Natan и группа «Чайф». Пока точного времени их выступления нет. Следите за расписанием на сайте администрации.

Конкурс красоты «Мисс Екатеринбург - 2020»

21:30 - 22:15

Где смотреть: на официальном сайте: miss-ekaterinburg.com.

Вместо привычного выхода девушек на сцену горожанам покажут качественно отснятые на лучших городских площадках видеоролики. Организаторы опубликуют записи дефиле, речевой композиции, хореографической постановки, а также визитные карточки каждой из участниц. По этим роликам, а также по итогам собеседования с финалистками жюри определит главную красавицу года.

Мисс Екатеринбург выберут после просмотра роликов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Праздничный салют

22:30

Где смотреть: площадка на набережной Городского пруда со стороны станции метро «Динамо», парк «Уралмаш» Преображенский парк в микрорайоне Академический.

Салют будет идти на протяжении восьми минут одновременно на трех площадках. Общая стоимость фейерверков - чуть больше 5 миллионов рублей.

Салют покажут с трех точек города в 22:30 Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОГОДА НА ДЕНЬ ГОРОДА 2020 В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Синоптики рассказали, когда ждать ли продолжения лета и какая погода ждет горожан 15 августа.

Глядя в окно можно подумать, что на Средний Урал уже пришла осень. Небо затянуто тучами, без конца идут дожди и холодно. А на календаре почти середина августа. Уральские синоптики рассказали, чего ждать от небесной канцелярии в оставшиеся дни лета и закончатся ли дожди.

По словам Галины Шепоренко, главного уральского синоптика, в Свердловскую область пришел циклон с температурной контрастностью. Именно он принес ливни. В Горнозаводском округе (Нижний Тагил, Висим, Невьянск) уже выпала месячная норма осадков. В Екатеринбурге процент от месячной нормы пока не превысил 86 %.

- Характерная особенность этого циклона, что он медленно движется. Большое количество осадков, связано с его температурной контрастностью. Еще вчера на востоке области температура была 28 - 29 градусов, на западе и севере области - в районе 12 - 18 градусов. И на высоте такие контрасты сохраняются в связи с тем, что туда еще выносится теплый воздух с районов Средней Азии. Но мы рассчитываем, что этот циклон будет постепенно отходить, - рассказывает Галина Шепоренко.

В День города в Екатеринбурге будет пасмурно и дождливо Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным уральского Гидрометцентра, дожди прекратятся уже 12 августа, и постепенно вернется тепло. Температуру в конце августа обещают до 26 градусов. В День города Екатеринбурга, 15 августа, будет также пасмурно, но без дождя. А воздух прогреется до плюс 17 градусов.

- Период, включая вторую декаду, будет неустойчивым, прохладным и пасмурным. Температура воздуха до 20 августа вряд ли превысит 20 градусов. В дневные часы ожидается 14 градусов, ночью - от 4 до 10 градусов. Это на два градуса ниже климатической нормы, - объясняет Галина Шепоренко. - Есть надежда, что третья декада принесет нам более камфорную погоду. Осадков будет немного, и температура повысится до 22 - 26 градусов. Будут более благоприятные условия.