Как пройдет День города 2020 в Екатеринбурге: отвечает Александр Высокинский

Александр Высокинский рассказал об особенностях празднования Дня города в 2020 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 15 августа, Екатеринбург отпразднует День города-2020. Уральская столица отметит 297-й день рождения. Большую часть мероприятий в этот день пройдут в формате онлайн из-за пандемии коронавируса.

О том, как пройдет праздник, «КП-Екатеринбург» рассказал мэр уральской столицы Александр Высокинский.

- В этом году День города будем праздновать онлайн. Почему было принято такое решение?

- Действительно, в этом году практически все праздничные мероприятия пройдут в онлайн-формате. Причина - в сложной эпидемической обстановке. Наша задача сейчас - открыть школы 1 сентября, начать учебный год за партами, а не на дистанционке. Поэтому за три недели до Дня знаний массовые мероприятия решено не проводить.

Массовых гуляний в этот раз в Екатеринбурге не будет Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Горожане все равно, скорее всего, пойдут в центр города. Как будет работать общественный транспорт?

- В субботу, 15 августа, общественный транспорт в Екатеринбурге будет работать по графику выходного дня, с 18:00 до 00:00. Но увеличивать количество транспорта мы не планируем.

- Расскажите о главном концерте в честь праздника. Как будет проходить концерт и где его можно будет посмотреть?

- Горожан ждут концерты с участием трех звезд. Диапазон жанров - поп-музыка, рэп и уральский рок. Выступят поп-исполнитель и блогер Олег Майами, артист лейбла Black Star Natan и наша любимая группа «Чайф». Олег Майами и Natan дадут концерты в специальной студии, их выступления будут транслироваться на 4 канале и площадках в Интернете. Кроме того, в праздничном концерте примут участие артисты от всех семи районов Екатеринбурга: весь день они будут поздравлять любимый город с праздником.

Группа «Чайф» выйдет на крышу администрации города Екатеринбурга, где сыграет свои знаковые хиты и подарит горожанам оранжевое настроение. Выступление также можно будет увидеть в прямой трансляции. Этот концерт будут снимать с нескольких камер, включая квадрокоптеты. Поэтому смотреть его интереснее будет именно в трансляции, а не вживую. Где смотреть, скажем чуть позже. Этот вопрос еще решается. Пусть это будет сюрпризом.

- На День города Екатеринбург обычно получает подарки. Будут ли они в этом году?

- В течение ближайшей недели откроется четыре школы, еще одну мы открыли на прошлой неделе. Также Екатеринбург получит новые автобусы. Первые из них уже прибыли по контракту, заключенному в этом году с МАЗом.

Салют отменять в День города 2020 не стали Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А что на счет салюта?

- Он будет проходить в трех точках: одна в Академическом микрорайоне, одна в Орджоникидзевском и одна на «Динамо». Мы осознанно так делаем, чтобы в одном месте не было большого скопления горожан. В советское время такая традиция уже была. Из этих же точек мы запускали салют 24 июня, когда проходил Парад Победы. И тогда все прошло на высшем уровне.

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