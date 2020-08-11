Погода на август в Свердловской области: прогноз от уральских синоптиков

Тепло вернется в 20-х числах августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глядя в окно можно подумать, что на Средний Урал уже пришла осень. Небо затянуто тучами, без конца идут дожди и холодно. А на календаре почти середина августа. Уральские синоптики рассказали, чего ждать от небесной канцелярии в оставшиеся дни лета и закончатся ли дожди.

По словам Галины Шепоренко, главного уральского синоптика, в Свердловскую область пришел циклон с температурной контрастностью, именно он принес ливни. В Горнозаводском округе (Нижний Тагил, Висим, Невьянск) уже выпала месячная или полуторамесячная норма. В Екатеринбурге процент пока не превысил 86 %.

- Характерная особенность этого циклона, что он медленно движется. Большое количество осадков, связаны с его температурной контрастностью. Еще вчера на Востоке области температура была 28-29 градусов, Запад области и Север – в районе 12-18 градусов. И на высоте такие контрасты сохраняются в связи с тем, что туда еще выносится теплый воздух с районов Средней Азии. И вот это движение приводит к тому, что осадки выпадают. Рассчитываем, что этот циклон будет постепенно отходить, - рассказала Шепоренко.

Также специалист предсказала, какая погода будет в ближайшие дни. По данным уральского Гидрометцентра, дожди прекратятся уже 12 августа, и постепенно вернется тепло. Температуру в конце месяца, начиная с 20 августа, обещают до 26 градусов.

Кстати, погода в День города Екатеринбурга, 15 августа, будет также пасмурной, но без дождя. А воздух прогреется до плюс 17 градусов.

- Период, включая вторую декаду, будет неустойчивым, прохладным и пасмурным. Температура воздуха до 20 августа вряд ли превысит 20 градусов. В дневные часы ожидается 14 градусов, ночью от 4 до 10 градусов. Это на два градуса ниже климатической нормы, - объясняет Галина Шепоренко. - Есть надежда, что третья декада принесет нам более камфорную погоду. Осадков будет немного и температура повысится до 22-26 градусов. Будут более благоприятные условия.

Делать долгосрочный прогноз на осень синоптики пока не берутся. Но по нынешним показателям есть большая вероятность, что сентябрь не будет выбиваться по температурным особенностям в сравнении с прошлыми годами. Также прогнозируют ливни, ну «бабье лето» в середине месяца.