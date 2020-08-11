День города в Екатеринбурге 2020: кто выступит на празднике

Владимир Шахрин с группой "Чайф" выступят на крыше Администрации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург отметит свое День рождения 15 августа. Столице Урала исполняется 297 лет со дня его основания. В этом году из-за пандемии коронавируса власти города решили отказаться от широких гуляний и большую часть мероприятий провести в онлайн-режиме. Но это совсем не значит, что празднование пройдет без традиционных популярных артистов. Рассказываем, какие звезды выступят на Дне города 2020 в Екатеринбурге.

Первым делом Администрация Екатеринбурга представила группу «Чайф». Уже любимый уральцами коллектив Владимира Шахрина сыграет свои хиты на крыше мэрии города. Посмотреть и послушать можно бесплатно.

Сам концерт «Екатеринбург, ты лучший!», где споют российские артисты, будет идти с 12:00 до 22:30. Смотреть можно на портале екатеринбург.рф или в Историческом сквере. На главную сцену выйдет еще один знаменитый екатеринбуржец и певец Олег Майами, следом за ним жителей уральской столицы поздравит музыкант Natan.

Полная программа мероприятий по ссылке.