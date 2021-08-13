За корону поборются 16 девушек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Актер шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев показал видео с закрытого показа Мисс Екатеринбург 2021. Главную красавицу мегаполиса выберут уже завтра, 14 августа, в День города. В финал конкурса из 200 претенденток прошли лишь 16 девушек.

- Еще раз убеждаюсь, что на Урале очень красивые девчонки! Юрист, студентка МЧС, режиссер, девочка, которая занимается физкультурой с детками, болеющими ДЦП, – написал Исаев в своем Instagram.

В прошлом году из-за пандемии отборочный этап конкурса был переведен в дистанционный формат. В этот раз эпидобстановка позволила провести отборочный этап в традиционном виде: представители оргкомитета лично пообщались с каждой из претенденток. Но пандемия все же внесла коррективы в будни девушек. Они стали меньше выезжать на массовые мероприятия, и большую часть времени уделять тренировкам.

- Первое время на каблуках мне было максимально некомфортно, так как учеба в берцах, а тут каблуки. Никогда на них не ходила, а тут пришлось научиться. Я пришла на конкурс, чтобы изменить себя, устала быть «девочкой в форме, - рассказала «Комсомолке» 18-летняя студентка Уральского института ГПС МЧС Анна Кулиш.

На каблуках участницы занимаются по 4-6 часов в день, врагу такого не пожелаешь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что в 2020 году главной красавицей Екатеринбурга была признана 18-летняя Злата Помурзина. Ее интервью на радио «Комсомольская правда» можно прочитать здесь.