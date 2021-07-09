Фото красавиц, которые прошли кастинг «Мисс Екатеринбург 2021»

Впереди у девочек насыщенный месяц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершился кастинг на конкурс «Мисс Екатеринбург 2021». Из 53 девушек строгое жюри отобрало лишь 16 претенденток на корону. Теперь красавиц ждет насыщенный месяц тренировок, репетиций, дефиле. По словам организаторов конкурса, девушки будут заняты практически ежедневно с утра и до позднего вечера.

- В прошлом году нам пришлось сократить количество участниц из-за локдауна. Раньше мы набирали больше 20 претенденток, и в процессе работы девочек приходилось отсеивать. До финала доходили не все. А в прошлом году мы сразу выбрали 12 участниц, - объясняла пресс-секретарь конкурса «Мисс Екатеринбург» Наталья Шахова. - В этот раз мы решили повторить опыт 2020 года и выбрать 16 участниц, которые дойдут до финала.

В 2020 из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, кастинг проходил в онлайн-формате. В этом же году, после отбора анкет, девушек приглашали на беседу. Показываем вам фотографии тех, кому предстоит побороться за титул самой красивой девушки города.

1.Первой участнице Юлии Корбут 20 лет, рост 170 см.

Юлия Корбут. Фото: Соцсети

Девушка учится в Уральском политехническом коллеже и работает в «Макдоналдсе». Любит лошадей и прогулки на велосипеде.

2.Вторая участница – Валерия Станкевич. 19 лет, рост 179 см.

Валерия Станкевич. Фото: Соцсети

Валерия студентка педагогического университета. Хорошо знает английский язык, много ездит по городам и странам, ухаживает за собой, занимается спортом и вокалом.

3.Третья участница – Юлия Сысоева. 24 года, рост 171,5 см.

Юлия Сысоева. Фото: Соцсети

Юлия учится в екатеринбуржском институте физической культуры. В свободное время участвует в различных показах и рекламных съемках. Помимо этого хорошо танцует и не равнодушна к спорту.

4.Четвертая участница – Анастасия Лапшина, 21 год, рост 180 см.

Анастасия Лапшина. Фото: Соцсети

Анастасия учится на режиссера во ВГИКе им. Герасимова в Москве. Владеет английским языком, занимается бальными танцами.

5.Пятая участница – Василиса Новоселова, 19 лет, рост 170 см.

Василиса Новоселова. Фото: Соцсети

Василиса профессиональная спортсменка, дважды становилась чемпионкой мира по синхронному фигурному катанию на коньках среди юниоров. После школы уехала в Москву и учится в МГУ на психолога.

6.Шестая участница – Александра Шильцина, 20 лет, рост 170 см.

Александра Шильцина. Фото: Соцсети

Александра живет в Екатеринбурге, учится в УРФУ на факультете журналистики, работает в СМИ «В тени рекордов». Помимо этого подрабатывает детским тренером в DriveFitness и танцует в группе поддержки ХК «Автомобилист». Профессиональная спортсменка — КМС по художественной гимнастике.

7.Седьмая участница – Виктория Камильянова, 22 года, рост 172 см.

Виктория Камильянова. Фото: Соцсети

Закончила УрФУ. В прошлом занималась спортивно-бальными танцами. На данный момент работает моделью, а когда есть свободные минутки, уделяет время шитью.

8.Восьмая участница – Анастасия Графчикова, 18 лет, рост 177 см.

Анастасия Графчикова. Фото: Соцсети

Анастасия оканчивает школу №92, работает моделью, активно занимается фитнесом и танцами, кроме того, девушка начинающий визажист.

9.Девятая участница – Анастасия Черных, 22 года, рост 172,5 см.

Анастасия Черных. Фото: Соцсети

Анастасия студентка Уральского государственного архитектурно-художественного университета.

10.Десятая участница – Александра Албычева, 24 года, рост 171 см.

Александра Албычева. Фото: Соцсети

Студентка УрГЭУ-СИНХ, лицо рекламной кампании «Уральских авиалиний», модель. Кроме того, Александра имеет хореографическое образование и умеет играть на фортепиано.

11.Одиннадцатая участница – Виолетта Сараева, 19 лет, рост 174,5.

Виолетта Сараева. Фото: Соцсети

Виолетта студентка РАНХиГС, играет на фортепиано, занимается академическим и эстрадным вокалом.

12.Двенадцатая участница – Александра Кузнецова, 19 лет, рост 178 см.

Александра Кузнецова. Фото: Соцсети

Учится в УрГЭУ-СИНХ, занимается фитнесом, играет на фортепиано.

13.Тринадцатая участница – Ирина Птухина, 20 лет, рост 177 см.

Ирина Птухина. Фото: Соцсети

Ирина учится в УрФУ, в прошлом 11 лет занималась большим теннисом.

14.Четырнадцатая участница – Анастасия Арнаутова,20 лет, рост 181 см.

Анастасия Арнаутова. Фото: Соцсети

Анастасия учится в УрФУ на факультете международного менеджмента, помимо этого работает в группах поддержки ХК «Автомобилист» и БК «УГМК». Кроме того, отучилась на стилиста и была в ансамбле танца «Веселинка».

15.Пятнадцатая участница – Анна Кулиш, 18 лет, рост 177 см.

Анастасия Кулиш. Фото: Соцсети

Анна студентка противопожарного института МЧС России, в прошлом занималась баскетболом, а сейчас принимает участие в соревнованиях по фитнес-бикини.

16.Шестнадцатая участница – Дарья Овчинникова, 25 лет, рост 170 см.

Дарья Овчинникова. Фото: Соцсети

Дарья училась в Государственном юридическом университете и трудится по профессии в сети фитнес-клубов Bright Fit. Играет на фортепиано и любит спорт.

Отметим, что пока неизвестно, какой приз получит главная красавица. Организаторы мероприятия говорят, что сейчас решается этот вопрос. В 2020 году победительнице дарили сертификат на покупку квартиры.

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