Екатеринбургская школьница стала самой красивой девочкой в мире. Десятилетняя Диана Первых завоевала гран-при «Юная мисс мира» на международном конкурсе Miss World — 2021, который проходил в Москве накануне. Девочка получила главный приз в категории Teen.Заветную корону, о которой девочка долго мечтала, получила из рук модельера Вячеслава Зайцева. Он, кстати, был среди членов жюри, как и историк моды Александр Васильев, певица и дизайнер Вика Цыганова. Мама «Юной мисс мира» Наталья Первых рассказала «Комсомолке», почему именно ее дочка покорила сердца судей.- У Дианы улыбка победительницы. Когда она идет по подиуму или дефилирует по сцене, она вся светится. Думаю, это ее основная изюминка. Но еще ее модельная походка тоже сыграла большую роль. Диана три раза в неделю репетирует походку по несколько часов и готовилась к конкурсу она серьезно, - поделилась екатеринбурженка.Подготовка Диане очень пригодилась. Ведь конкуренция была серьезной: на конкурсе красоты 150 победителей конкурсов и фестивалей как минимум из восьми стран мира во всех возрастных категориях. Девочкам нужно было показать себя во всей красе: пройтись в национальном и вечернем платьях, показать свою спортивную подготовку и проявить таланты. Диана покорила судей своим талантом садиться на шпагат.Участвовать в конкурсах красоты Диана начала в семь лет. Именно тогда девочка начала учиться в школе моделей и достигать успехов. Родители девочки ее поддерживают и помогают.- Кода пришло время отдавать дочку в какую-нибудь секцию, я начала искать варианты в Екатеринбурге. Остановилась на моделинге, потому что там и физическая подготовка есть, они танцуют по несколько часов в неделю, учатся ходить и быть красивыми. Ведь это важно для каждой девочки. Достигать успехов в модельном бизнесе – это большой труд и Диана очень хочет работать над собой, - объясняет Наталья Первых, мама Дианы.К слову, сейчас юная красавица учится в пятом классе. Девочке удается совмещать обычную школу и занятия в школе моделей, и конкурсы красоты.Пока границы между странами на замке, Диана учит английский и итальянский, своей красотой юная модель хочет покорить весь мир. На счету у девочки победы в других национальных конкурсах, но на этом она не останавливается. В мечтах у школьницы блистать на обложках мировых модных журналов.