«Красивая и естественная»: актриса Ирина Антоненко поразила безупречной фигурой в бикини

Фото: Instagram

Российская актриса Ирина Антоненко тщательно следит за своей фигурой. Это становится понятно при изучении ее Instagram. 29-летняя девушка покоряет пляжи США в бикини. Поклонники пришли в восторг от одной из последних ее фотографий.

- Красивая и естественная, - пишут в комментариях.

- Иришка, ты прекрасна! – отмечают поклонники.

Согласно геолокации, актриса отдыхала на пляже Майами в штате Флорида.

- Благодарна за каждый день! (Даже за дождливый день на пляже, - написала Ирина Антоненко.

Напомним, что 10 лет назад Антоненко выиграла титул «Мисс Екатеринбург», а потом и «Мисс Россия». В этом году она стала звездой отечественного телевидения благодаря главной женской роли в сериале «Магомаев», в котором сыграла возлюбленную героя Милоша Биковича.