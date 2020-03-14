«В один день я могла съесть несколько бургеров и торт»: актриса Ирина Антоненко ради роли возлюбленной Муслима Магомаева набрала вес

Ирина Антоненко одна из немногих победительниц конкурса «Мисс Екатеринбург», чьей карьере можно только позавидовать. Титул главной красавицы столицы Урала она получила в 2009 году. Год спустя екатеринбурженка выиграла корону «Мисс России». Профессия модели не стала для нее главной. Ирина выбрала для себя актерский путь. На ее счету уже более 15 ролей, в том числе в популярном сериале «Корабль». А сейчас по Первому каналу идет телефильм «Магомаев», где 28-летняя Антоненко сыграла главную женскую роль – супругу Муслима Магомаева Тамару Синявскую.

В 2019-м Ирина переехала в Лос-Анджелес (США). Но при этом она часто приезжает в Москву. А вот в родной Екатеринбург ей удается вырваться довольно редко. На этот раз она прилетела всего на три дня, и при этом нашла время для «Комсомолки».

«Я ВЛЮБИЛАСЬ В ТАМАРУ ИЛЬИНИЧНУ»

- Ирина, я сейчас смотрю сериал «Магомаев»… И у меня сложилось впечатление, что вам пришлось немного поправиться ради съемок?

- На самом деле это так (Смеется). Если я была как раньше, модельной внешности, то мы с Тамарой Ильиничной не были бы похожи вообще. Поэтому пришлось держать себя в форме, но более округлой. Сколько килограммов пришлось набрать, я не помню. Помню, только что в то время я много ела. В один день могла съесть несколько бургеров и торт. Это было клево! Но я быстро похудела, хотя специально ничего не делала.

- До съемок фильма, вы были знакомы с творчеством Муслима Магомаева? Как вживались в роль?

- Я была знакома с творчеством Муслима Магомаева. Но наше поклонение намного меньше о нем слышали, о его тандеме с Тамарой Ильиничной. Так как мне выпала честь играть Синявскую, я посмотрела все ее интервью, смотрела на ее мимику и разговоры. Я даже смотрела все ее выступления. А потом и вовсе влюбилась. Когда я исполняла ее на сцене, поняла, что опера что-то потрясающее, как другой мир.

После съемок Ирина быстро избавилась от набранных килограммов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Но с Тамарой Синявской вы все-таки не встретились. Вам было бы интересно узнать ее мнение о вашей игре?

- У меня все спрашивают, почему я не встретилась с Тамарой Ильиничной. Но у меня была работа, много работы. Тем более это проект. Я бы очень хотела узнать ее мнение, но боюсь… А вдруг ей не понравился сериал или как я ее сыграла? Еще хотелось бы побольше пообщаться с ней не только о фильме, но и на личные темы.

«МИЛОШ БИКОВИЧ НЕ В МОЕМ ВКУСЕ»

- Ваш партнер по фильму Милош Бикович. Он известен тем, что крутит романы с актрисами и коллегами по площадке. Например, с Аглаей Тарасовой. А вас Бикович успел очаровать?

- Нее, он не в моем вкусе (Смеется). Милош потрясающий человек и мне было с ним очень легко играть и любовь в том числе. Но мужчины мне нравятся немного другие. Симпатия как к человеку у меня была. Я глубоко уважаю своего партнера, потому что он столько работает над собой, над ролью и выкладывается на сто процентов.

- В фильме Муслим очень галантный кавалер… Для нашего времени такое поведение не характерно. Как думаете, такой мужчина имел бы успех у дам в наше время, если не брать в расчет его внешние данные и популярность.

- Сто процентов такой мужчина был бы нарасхват. Сейчас настоящих мужчин практически нет, они вымерли, как мамонты. Сейчас мужчины хамоватые: они не умеют красиво разговаривать, ухаживать... Если раньше люди общались друг с другом на «вы», сейчас незнакомый человек может тебе «тыкать». Стало много грубости. Не знаю, от чего это происходит. Но хочется больше снимали такие фильмы, как «Магомаев». Надо показывать, как должно быть и как оно на самом деле было раньше.

Ирина Антоненко с коллегой по съемкам Милошем Биковичем. Фото: Первый канал

- Какие еще черты в современных мужчинах вам не нравятся?

- Мужчины перестали добиваться и ценить женщин. Но это проблема женщин, потому что большая часть из них стали доступными. Сейчас им ничего не надо, кроме финансовой поддержки. Но из-за этого мужчины перестали что-либо делать для нормальных и честных женщин. Они думают, если одна воротит нос, пойду к другой. Это из моего личного наблюдения, что происходит вокруг.

«НЕТ ЦЕЛИ СТАТЬ ГОЛЛИВУДСКОЙ ЗВЕЗДОЙ»

- Расскажите о своей сегодняшней жизни. Почему Вы решили переехать в США?

- Однажды я была дома в своей московской квартире и вдруг поняла, что все вокруг становится похоже на «день сурка», все однообразно и не хватает искры. Мне захотелось чего-то кардинально другого, чтобы я могла попереживать. Начинать с нуля всегда очень интересно. Когда ты понимаешь, что перед тобой есть неограниченное пространство, и можно пробовать себя кем угодно.

- Но все-таки, откройте секрет, чем вы там занимаетесь? Может быть вас уже пригласили сниматься.

- Нет, я не работаю в Америке. Пока я только знакомлюсь со страной, менталитетом, индустрией кино и музыки. Пытаюсь понять для себя, хочется ли мне там остаться жить, работать, получать образование. Я учу язык и знакомлюсь со многими людьми. Недавно познакомилась с актером Адамом Сендлером и другими голливудскими звездами. Смотрю, как там работают и организовывают мероприятия. Это совсем другой уровень. Конкретной цели стать голливудской звездой нет. Я не знаю, что меня там будет увлекать.

Магомаев и Синявская в жизни. Фото: Геннадий Прохоров.

- Вы рассказывали, что вас воспитывали в военной обстановке. Вы умеете разбирать и собирать автомат. Вам это в жизни как-то пригодилось? Может на съемочной площадке?

- Пока ни разу не пригодились, но я думаю, что это еще впереди. Вообще я очень люблю водить машину и стрелять. Давно, правда, не ходила тир, но нужно это дело исправить.

- Скоро 9 мая. Есть в вашей семье какие-то традиции, связанные с этим праздником.

- В этот день родился мой крестный сын по имени Александр. Поэтому для меня это всегда большое событие. А так мы ничего особенного не делаем. Обычно с семьей идем смотреть парад Победы в Екатеринбурге или в Москве. Бывает, иногда смотрим по телевизору.

- Как часто приезжаете в Екатеринбург? Какие изменения, по-вашему, сразу бросаются в глаза?

- Здесь я бываю очень редко, примерно раз в полгода. Хотелось бы чаще. Каждый раз я замечаю, как быстро тут все строится и меняются улицы. Родители всегда возят меня по новым местам, и я удивляюсь. Вообще Екатеринбург становится похожим на Европу, особенно центр города.

Ирина прилетела в Екатеринбург всего на три дня.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДОСЬЕ «КП»

Ирина АНТОНЕНКО родилась 1 сентября 1991 года в Свердловске (сейчас - Екатеринбург) в семье сотрудников правоохранительных органов. Окончила Уральский финансово-юридический институт, а также ГИТИС. В 2009 году стала «Мисс Екатеринбург», в 2010-м завоевала титул «Мисс Россия», вошла в число 15 финалисток конкурса «Мисс Вселенная». Принимала участие в проекте «Танцы со звездами» вместе с Михаилом Мамаевым. Играла на сцене московского Театрального центра им. Мейерхольда в спектакле «Тайна волшебных колец». Первой киноработой Антоненко стали съемки в картине Тимура Бекмамбетова «Фантом». В 2012-м Ирина сыграла главную женскую роль в короткометражном художественном фильме «Кинопробы». В 2013-м снялась в киноленте «Красный» (премьера будет в этом году).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Милош Бикович, звезда фильма «Холоп»: Петь вместо Магомаева я не пытался. 32-летний Милош Бикович, как говорится, серб и молод! Актер сейчас на подъеме - фильм «Холоп», где он сыграл главную роль, стал самым кассовым в истории российского кино (сборы составили более 3 млрд рублей). Только что на экраны кинотеатров вышел «Отель «Белград» - там у Биковича еще одна большая роль. А 10 марта стартует сериал «Магомаев», где Бикович сыграл выдающегося советского певца.

Самый популярный в России сербский актер - о новой роли, дружбе братских народов и готовности жениться (подробности)