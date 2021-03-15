Модель из Екатеринбурга на «Холостяке» подарила Тимати парфюм, который создала сама

Дарья Погодаева вручила рэперу необычный подарок. Фото: Instagram

Уральская модель удивила Тимати в первом выпуске проекта «Холостяк». 26-летняя Дарья Погодаева подарила рэперу, духи. Да не простые, а парфюм, который сделала сама. При этом участница шоу объяснила свой поступок. Оказалось, что Дарья и Тимати (Тимур Юнусов – прим.ред.) знакомы уже несколько лет.

- Первый раз мы с тобой встречались четыре года назад, ровно в этот же день. Я была одной из тех, кому ты презентовал свой личный парфюм. Поэтому я хочу ответить тебе тем же и подарить свой аромат, который я сделала сама для тебя, - объяснила девушка.

- Хороший. Запах с характером. Интересный подарок, - отреагировал холостяк.

Фото: Instagram

По словам девушки, когда она шла на кастинг проекта, она уже нала, за чье сердце она будет бороться. Именно это еще больше убедило модель стать участницей. Во время видео-визитки Дарья Погодаева призналась, что у же несколько раз встречалась с Тимати. Также она снималась в клипе рэпера.

Дарья Погодаева родом из города Ревды в Свердловской области. После школы девушка переехала в Екатеринбург, где приняла участие в городском конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург-2014», где взяла приз зрительских симпатий, затем девушка уехала покорять Москву. Сейчас она работает моделью и репортером на World Fashion Channel.

Также модель призналась, что ее сердце свободно. Не так давно она рассталась со своей первой любовью.

Дарья родом из Ревды. Фото: Instagram

- Я встречалась полтора года с молодым человеком. Это были мои первые отношения. Он иностранец, но случился карантин, и у нас не было возможности встречаться. Не судьба, как говорится, - с грустью вспоминает Дарья.

Дарья Погодаева стала участницей восьмого сезона проекта «Холостяк». Пятнадцать девушек будет добиваться сердце рэпера Тимати.