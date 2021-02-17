Красотка из Екатеринбурга поборется за розу Тимати на шоу «Холостяк»

Фото: предоставлено PR-менеджером ГПМ РТВ в Екатеринбурге

Екатеринбурженка Дарья Погадаева стала участницей шоу «Холостяк». Уральская красавица будет бороться за сердце рэпера Тимати.

Дарье 26 лет и она родилась в Ревде. Затем училась в Екатеринбурге в горном университете по специальности экономист, в 2014 года взяла приз зрительских симпатий в конкурсе «Мисс Екатеринбург». Три года назад Дарья переехала в Москву, где начала карьеру телеведущей. Сейчас работает моделью и репортером на World Fashion Channel.

Дарье 26 лет. Фото: предоставлено PR-менеджером ГПМ РТВ в Екатеринбурге

- Для меня это в первую очередь жизненный опыт, где я могу понаблюдать за собой со стороны и, возможно, увидеть в себе новые грани. Мне нравится жить ярко, поэтому время от времени я стараюсь выходить за рамки своего комфорта. Реалити-шоу для меня это рискованный шаг, но я уверена, это станет событием, о котором я буду вспоминать с теплом и радостью от того, что решилась. К тому же, я стала первой из девушек, кого холостяк пригласил в шоу лично! Поэтому, считаю, что именно с Тимуром сезон станет самым необычным и особенным, - рассказала Дарья.

Кстати, Дарья Погадаева не первая девушка, которая участвовала в «Холостяке». До нее за сердце Егора Крида боролась Дарья Клюкина, но девушке совсем немного не хватило, чтобы покорить сердце певца.