«Мисс Екатеринбург-2020» Злата Помурзина: «По контракту мне нельзя толстеть и выходить замуж»

Злата стала победительницей конкурса "Мисс Екатеринбург-2020". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый год в столице Урала выбирают главную красавицу города. В этом году за корону боролись всего 12 девушек (в прошлом их было 22). Такие меры были приняты из-за пандемии коронавируса. Да и сам конкурс «Мисс Екатеринбург» проходил не в обычном формате. Большая часть подготовки к финалу проходила в онлайн-режиме или на улице. Организаторам пришлось отказаться даже от гала-концерта со зрителями. Победительницу выбрали на время празднования Дня города, 15 августа. Ей стала 18-летняя Злата Помурзина. Кто эта девушка, которая будет представлять Екатеринбург на «Мисс Россия», и почему именно ей досталась драгоценную корону, мы узнали во время эфира на радио «Комсомольская правда» (92,3 FM).

«С ВКУСНЯШКАМИ У МЕНЯ СТРОГО»

- Злата, давай с тобой познакомимся. Расскажи, сколько тебе лет, откуда ты?

- Мне 18 лет, я из города Перми. В столицу Урала я переехала три года назад и сейчас уже считаю себя полноправной екатеринбурженкой. Занимаюсь профессиональным спортом. Я двукратная Чемпионка Мира, трехкратная Чемпионка России и победитель международных соревнований по синхронному фигурному катанию. Мы и в Екатеринбург переехали, чтобы я могла быть в самой лучшей команде по синхронному фигурному катанию на коньках.

- Пока шла подготовка к финалу конкурса, пропускала тренировки?

- На конкурсе передо мной встал выбор между спортом и конкурсом. Я очень долго думала, чтобы принять решение, советовалась со всеми. Помню слова своей мамы «Когда утром проснешься, о чем первом подумаешь, то и выбирай». И я проснулась утром с мыслью, а не опоздала ли я на занятия по дефиле. Поэтому да, мне пришлось пропустить много спортивных тренировок.

- А сейчас тебе целый год нужно будет представлять город на мероприятиях, а там и контракты с модельными агентствами пойдут. Готова ли ты оставить спорт ради этого?

- Пока я все обдумываю, взвешивая все «за» и «против». Это очень сложное для меня решение. И пока я думаю.

Злате всего 18 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Спортсменка, красавица, а теперь еще и модель… А сладенького, наверное, хочется.

- Последний месяц мне пришлось держать себя в форме, хотя очень хотелось какой-нибудь вкусняшки. Держала себя в руках и отказывалась от всех вредностей. А вообще у меня в жизни всегда строго с питанием, с детства спортивный режим.

«НА ОБНАЖЕНКУ НЕ СОГЛАШУСЬ ДАЖЕ ЗА ДЕНЬГИ»

- Как только тебя объявили победительницей, в твою сторону посыпался, как это теперь называют, хейт. Мол, и сама-то ты из Перми, а не из Екатеринбурга, и по внешности прошлись. Тебя обижает это или ты уже научилась с этим справляться?

- За все время конкурса я даже не читала ни одного комментария в интернете. Ко всем подобным негативным отзывам я отношусь скептически и никак не расцениваю в свой адрес. Все хорошее мне пишут только лично, поздравляют.

- Как ты думаешь, почему ты победила? Какие твои качества и достоинства помогли обойти всех остальных девочек?

- Потому что я искренняя, доброжелательная и уверенная в себе. Это мои главные качества. Меня выбрали, потому что я действительно этого достойна. Мне дали огромный шанс, которым я воспользуюсь.

Злата утверждает, что у других конкурсанток не было к ней зависти. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Твоя предшественница Виктория Вершинина будучи у нас на радио говорила, что она против любой «обнаженки». А ты что думаешь по этому поводу? Ты готова будешь раздеться для обложки какого-нибудь модного журнала?

- Я к этому отношусь нейтрально, ведь это выбор каждого. И каждая девушка сама решает, сниматься в таких журналах или выкладывать обнаженные фотографии. Но для меня это табу, сто процентов нет. Тем более у меня контракт после победы на конкурсе «Мисс Екатеринбург».

- А что это за контракт? По нему нельзя раздеваться?

- Нужно сохранять себя в определенной форме. В той, что ты была на конкурсе. Хотя можно стать чуть худее, но не наоборот. Не менять цвет и длину волос, не выходить замуж. А также запрещены все коммерческие контракты.

- На фразе про замужество ты заулыбалась. Будет сложно выполнить эту часть контракта?

- Я пока никуда не тороплюсь и не планирую никуда идти. Я считаю, что мне нужно самой встать на ноги. А вот только потом вступать в союз. Про свою личную жизнь никому не рассказываю и держу ее в тайне.

- В этом году ты окончила школу и собиралась поступать в вуз. Расскажи, какую профессию ты выбрала и почему?

- Я уже поступила в УрФУ на специальность «Корпоративный менеджмент». В дальнейшем я планирую открыть свою спортивную школу. Бывших спортсменок не бывает (смеется).

- Каждый год, мы спрашиваем у победительниц про конкуренцию на конкурсе. Все в голос утверждают, что в коллективе только любовь и дружба. Но разве не чувствуется конкуренция, зависть?

- Конкуренция присутствует везде на подобных конкурсах. Но сейчас я вас не обрадую. С девочками мы сильно сплотились, потому что нас было не так много – всего двенадцать. Мы даже стали семьей. Когда объявляли мое имя, я не видела никак завистливых взглядов. Да я вообще ничего в этот момент не видела.

Девушка рассказала об условиях контракта, который заключают со всеми победительницами конкурса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТТХ

Рост – 173 см.,

Вес – 63 кг.,

Объем груди – 89 см.,

Объем талии – 64 см.,

Объем бедер – 95.