Мисс Екатеринбург-2021 стала Виолетта Сараева

Победительница Виолетта Сараева Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня, 14 августа, в День города прошел финальный этап Мисс Екатеринбург-2021. В этом году главной красавицей мегополиса стала 19-летняя Виолетта Сараева.

Объявил победительницу со сцены глава города Алексей Орлов. Новая королева красоты учится в РАНХиГС, играет на фортепиано, занимается академическим и эстрадным вокалом.

- Я счастлива. Спасибо городу за эту возможность стать королевой, - сказала Виолетта Сараева.

Корону на Мисс Екатеринбург надел мэр Алексей Орлов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что в финал конкурса из 200 претенденток прошли лишь 16 девушек. Перед тем, как выйти на решающее дефиле они ежедневно в течение месяца тренировались - дефилировали, занимались с преподавателем по речи, психологом и другими специалистами в разных сферах.

В прошлом году из-за пандемии отборочный этап конкурса был переведен в дистанционный формат. В этот же раз эпидобстановка позволила провести отборочный этап в традиционном виде: представители оргкомитета лично пообщались с каждой из претенденток.

Конкурс проходил и онлайн и офлайн формате. Мы публиковали видео с закрытого показа претенденток на победу в Мисс Екатеринбург-2021.

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