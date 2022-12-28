Меру пресечения женщине выбирали в Ленинском районном суде Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 28 декабря, в Ленинский районный суд Екатеринбурга доставили Анастасию Петрову для избрания меры пресечения. Она обвиняется в убийстве трех своих детей. По предварительной версии, в понедельник она задушила их в своей квартире - 5-месячную дочь и сыновей 10 и 15 лет. Свой поступок родственникам в СМС она объясняла тем, что в детей якобы «вселились бесы». В здании суда корреспондентам «КП-Екатеринбург» удалось получить комментарий адвоката женщины.

Адвокат Олег Грязютин рассказал о самочувствии подозреваемой Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Преступление очень сложное. Ее вина до конца не доказана, - прокомментировал «КП-Екатеринбург» адвокат Олег Грязютин. - Она поясняет, что была якобы под наркотическими средствами. Не известно еще, сама ли она их принимала. Сейчас пройдет судебно-психиатрическая экспертиза. Там будет все ясно. Вину она частично признает.

- Насколько она в себе? - поинтересовались журналисты

- Это пока не понятно. Она постоянно меняет свои показания, - сказал адвокат.

Добавим, что возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух или более малолетних» (ч.2, ст.105 УК РФ). Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

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