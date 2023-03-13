Экс-супруга, обвиняемого в расправе над матерью пятерых детей, проверят на вменяемость

Александра Белюшина обвиняют в убийстве бывшей жены Любови. Фото: соцсети

Жителя Свердловской области, обвиняемого в расправе над матерью пятерых детей Любовью Белюшиной, проверят на вменяемость. 37-летнему Александру Белюшину предъявлены обвинения в убийстве бывшей жены.

Жительница села Коптелово пропала 22 декабря 2022 года, а спустя 18 дней поисков бывший муж и отец четверых ее детей Александр Белюшин признался, что из ревности задушил экс-супругу. В день трагедии 36-летняя многодетная мать попросила его отвезти ее к отцу в Реж. Она собиралась присмотреть там квартиру, чтобы переехать вместе с детьми.

Любовь и Александр Белюшины развелись в октябре 2022 года, но продолжали жить в своем доме. Старший сын Любови от первого брака живет в Екатеринбурге. Фото: соцсети

- По дороге они поругались, вышли из машины, после чего и случился криминальный финал их отношений. Тело потерпевшей он отвез до моста через реку Реж и спрятал в ельнике, засыпав снегом, - сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

12 декабря Алапаевский суд на два месяца арестовал Александра Белюшина. 7 марта на заседании суда в Алапаевске обвиняемому продлили срок ареста до 9 апреля. Во время заседания следователь запросил проверить мужчину на вменяемость. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала сестра обвиняемого Мария Белюшина.

- Он требовал положить брата в психбольницу еще до суда, но на заседании запросил повторно. Наш адвокат объяснила, что за неделю до суда Сашу возили на психиатрическую экспертизу в Екатеринбург, но он не пошел на контакт со специалистами, сел к ним спиной и не общался, видимо, поэтому его решили положить в больницу, чтобы понаблюдать и обследовать, - рассказывает Мария Белюшина.

В ночь с 10 на 11 января Александр Белюшин сознался в убийстве бывшей жены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат Александа Белюшина Елена Затепякина подтвердила информацию «КП-Екатеринбург».

- Психиатрическая экспертиза в стационарных условиях уже назначена. Его проверят на вменяемость. Ставится вопрос, находился ли он в состоянии аффекта, когда совершал преступление. В какой именно день его увезут, пока неизвестно, - пояснила Елена Затепякина.

Мужчину должны положить в психиатрическую клинику в Екатеринбурге на 28 дней.

Напомним, родственники Александра Белюшина не верят в причастность мужчины к убийству многодетной матери и пытаются всеми способами доказать это. Криминальной историей расправы над Любовью Белюшиной заинтересовался Андрей Малахов.

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