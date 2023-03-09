Застройщики рассказали, что построят на Эльмаше вместо бараков, снесенных по программе КРТ

Экскаватор минувшим утром приехал к дому на ул. Баумана, 39 Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Баумана на Эльмаше минувшим утром было шумно – экскаватор под рев своего двигателя разламывал тяжелым ковшом двухэтажный дом под номером 39. Начал со второго этажа. Вырвал раму, выдрал толстые балки перекрытий, обрушил внешние стены. С пылью и скрипом дом распадался на куски.

Он был построен еще в годы Великой Отечественной войны – в 1941-м. А осенью 2021-го вошел в программу комплексного развития территории (в народе ее часто называют «реновацией». - Прим. ред.).

Его вместе с еще примерно 40 ветхими домами на трех площадках Уралмаша и Эльмаша определили под расселение и снос. Занимаются этим компании-застройщики, которые минувшим летом выиграли на аукционе право освоить эти территории – то есть построить вместо старого ветхого и аварийного жилья современные дома. Например, дом на улице Баумана вместе с еще 11 жилыми домами и одним зданием под магазин, входит в территорию, которую будет осваивать компания «Страна Девелопмент».

До конца года в Екатеринбурга назовут еще пять площадок под программу КРТ Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На сегодня мы выселили и разместили в других местах людей из девяти домов, - объясняет представитель группы компаний «Страна Девелопмент» Олег Белянский. - У нас демонтировано шесть домов. Все остальные дома мы собираемся демонтировать до конца лета. Мы разработали и утвердили проект планировки и межевания территории. Будет два жилых этапа общей продаваемой площадью 46 тысяч квадратных метров. Также в составе комплекса будет многоэтажная жилая парковка. Предусмотрены детские и спортивные площадки, магазины и офисы на первых этажах.

Экскаватор начал демонтаж дома на улице Баумана со второго этажа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего на площадке Шефской - Энтузиастов - Баумана было расселено 93 семьи. Это 185 человек, уточняют в компании «Страна-Девелопмент». При этом лишь 30 семей получили квартиры для переезда. Остальные 63 получили денежную компенсацию за свое жилье.

- Не все люди были готовы при переселении жить в этом районе, - уточнил Олег Белянский. – Для тех, кто ставил условия, что они хотят и дальше жить в этом районе, мы подбирали жилье именно здесь. Кто-то не ставил такие условия, соответственно, мы подбирали им жилье в тех районах, которые бы их устроили. Люди, которые брали денежную компенсацию, уже сами выбирали, где им жить дальше.

Вместо ветхих домов на этой участке построят новый жилой комплекс Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Екатеринбурга отметили, что темпы расселения их «очень радуют» и проходит оно без скандалов.

- Пилотная процедура КРТ, на наш взгляд, идет очень хорошо, - сказал заместитель начальника Департамента архитектуры администрации Екатеринбурга Григорий Сурганов. – Территория, которую осваивает компания «Брусника» (площадка в периметре улиц Донбасской, Черниговского и Суворовского переулков. - Прим. ред.), в силу определенных обстоятельств достаточно тяжелая в освоении. Сейчас идут переговоры с жильцами. По территории, которую осваивает застройщик «Астра» (Краснофлотцев – Шефская – Корепина – Донская. - Прим. ред.), они планируют приступить к сносу второго аварийного дома. Один аварийный дом около «Калининца» они уже снесли.

Прежние жильцы дома уже получили новые квартиры или деньги в качестве компенсации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии отметили, что городская администрация участвует в переговорах между застройщиками и жильцами и следит за тем, чтобы при расселении домов соблюдались интересы собственников.

- Не менее пяти новых площадок под КРТ мы в этом году покажем, - добавил Григорий Сурганов. – Объективно, ветхого жилого фонда в Екатеринбурге очень много. Поэтому мы эту программу обязательно будем продолжать. Конечно, хотелось бы все аварийные дома расселить. Это наша приоритетная задача.

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