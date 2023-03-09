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Общество9 марта 2023 9:39

Застройщики рассказали, что построят на Эльмаше вместо бараков, снесенных по программе КРТ

Сегодня экскаватор обрушил на улице Баумана еще один дом, жильцы которого ранее были расселены
Авторы (2):
Алексей БУЛАТОВ
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Экскаватор минувшим утром приехал к дому на ул. Баумана, 39

Экскаватор минувшим утром приехал к дому на ул. Баумана, 39

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Баумана на Эльмаше минувшим утром было шумно – экскаватор под рев своего двигателя разламывал тяжелым ковшом двухэтажный дом под номером 39. Начал со второго этажа. Вырвал раму, выдрал толстые балки перекрытий, обрушил внешние стены. С пылью и скрипом дом распадался на куски.

Он был построен еще в годы Великой Отечественной войны – в 1941-м. А осенью 2021-го вошел в программу комплексного развития территории (в народе ее часто называют «реновацией». - Прим. ред.).

Его вместе с еще примерно 40 ветхими домами на трех площадках Уралмаша и Эльмаша определили под расселение и снос. Занимаются этим компании-застройщики, которые минувшим летом выиграли на аукционе право освоить эти территории – то есть построить вместо старого ветхого и аварийного жилья современные дома. Например, дом на улице Баумана вместе с еще 11 жилыми домами и одним зданием под магазин, входит в территорию, которую будет осваивать компания «Страна Девелопмент».

До конца года в Екатеринбурга назовут еще пять площадок под программу КРТ

До конца года в Екатеринбурга назовут еще пять площадок под программу КРТ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На сегодня мы выселили и разместили в других местах людей из девяти домов, - объясняет представитель группы компаний «Страна Девелопмент» Олег Белянский. - У нас демонтировано шесть домов. Все остальные дома мы собираемся демонтировать до конца лета. Мы разработали и утвердили проект планировки и межевания территории. Будет два жилых этапа общей продаваемой площадью 46 тысяч квадратных метров. Также в составе комплекса будет многоэтажная жилая парковка. Предусмотрены детские и спортивные площадки, магазины и офисы на первых этажах.

Экскаватор начал демонтаж дома на улице Баумана со второго этажа

Экскаватор начал демонтаж дома на улице Баумана со второго этажа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего на площадке Шефской - Энтузиастов - Баумана было расселено 93 семьи. Это 185 человек, уточняют в компании «Страна-Девелопмент». При этом лишь 30 семей получили квартиры для переезда. Остальные 63 получили денежную компенсацию за свое жилье.

- Не все люди были готовы при переселении жить в этом районе, - уточнил Олег Белянский. – Для тех, кто ставил условия, что они хотят и дальше жить в этом районе, мы подбирали жилье именно здесь. Кто-то не ставил такие условия, соответственно, мы подбирали им жилье в тех районах, которые бы их устроили. Люди, которые брали денежную компенсацию, уже сами выбирали, где им жить дальше.

Вместо ветхих домов на этой участке построят новый жилой комплекс

Вместо ветхих домов на этой участке построят новый жилой комплекс

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Екатеринбурга отметили, что темпы расселения их «очень радуют» и проходит оно без скандалов.

- Пилотная процедура КРТ, на наш взгляд, идет очень хорошо, - сказал заместитель начальника Департамента архитектуры администрации Екатеринбурга Григорий Сурганов. – Территория, которую осваивает компания «Брусника» (площадка в периметре улиц Донбасской, Черниговского и Суворовского переулков. - Прим. ред.), в силу определенных обстоятельств достаточно тяжелая в освоении. Сейчас идут переговоры с жильцами. По территории, которую осваивает застройщик «Астра» (Краснофлотцев – Шефская – Корепина – Донская. - Прим. ред.), они планируют приступить к сносу второго аварийного дома. Один аварийный дом около «Калининца» они уже снесли.

Прежние жильцы дома уже получили новые квартиры или деньги в качестве компенсации

Прежние жильцы дома уже получили новые квартиры или деньги в качестве компенсации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии отметили, что городская администрация участвует в переговорах между застройщиками и жильцами и следит за тем, чтобы при расселении домов соблюдались интересы собственников.

- Не менее пяти новых площадок под КРТ мы в этом году покажем, - добавил Григорий Сурганов. – Объективно, ветхого жилого фонда в Екатеринбурге очень много. Поэтому мы эту программу обязательно будем продолжать. Конечно, хотелось бы все аварийные дома расселить. Это наша приоритетная задача.

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