Насекомые в стенах, крысы и плесень: на что жалуются жители домов Екатеринбурга, попавших под реновацию

Пока в список реновации попали 23 дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 9 ноября, администрация Екатеринбурга опубликовала список домов, которые первыми пойдут под реновацию. То есть их жильцов расселят, а дома снесут. Находятся они на Уралмаше и Эльмаше. Правда, собственники могут проголосовать и за то, чтобы реновация их не коснулась. «КП» встретилась с жильцами этих домов и узнала, как они относятся к ней.

НА ДЕТЕЙ ОБРУШИЛСЯ ПОТОЛОК

Мы входим в квартиру, которая три года назад попала во все выпуски новостей. Именно здесь 14 февраля 2018-го во время капремонта обрушился потолок – под завалами оказался дедушка и двое его внуков, двух и девяти лет. Теперь здесь никто не живет – слишком опасно. На полу до сих пор лежат обломки и рассыпавшийся утеплитель. А в одной из стен зияет дыра.

- Во время капитального ремонта рабочие на чердаке складировали шифер в одном месте. И вот тонна шифера упала сюда на людей, - вспоминает Наталья Уткина, которая живет по соседству. - Еще до прибытия МЧС мы всем домом их вытаскивали. Дети до сих пор лечатся. А семье пришлось влезть в ипотеку и купить другую квартиру, так как органы опеки стали заявлять, что у них нет условий для проживания детей.

В этой комнате в переулке Суворовский, 16а, три года назад на детей и их дедушку обрушился потолок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Там где обрушился потолок, можно разглядеть красные деревянные брусья. Это новые, которыми рабочие постарались заделать дыру. Они соседствуют со сгнившими от сырости и времени черными брусьями.

- Было заключение экспертизы о том, что квартира восстановлению не подлежит, - рассказывает Наталья. - Но так не только здесь, а во всем доме. После капремонта он стал буквально разваливаться. Половицы везде проваливаются, потолок провисает. При этом его не признают аварийным, говорят, что мало оснований.

Этот двухэтажный дом находится по адресу переулок Суворовский, 16а. Он, вместе с еще 9 домами на Уралмаше вошел в список под грядущую реновацию. Жильцы уверяют, что единогласно проголосуют за то, чтобы их расселили, потому что жить здесь им уже просто страшно.

- Сосед наверху проходит, и у тебя потолок начинает трещать. Ложишься спать и думаешь: «Лишь бы проснуться утром», - рассказывает Нина Швецова, местная жительница. – Когда попали в программу по реновации, обрадовались, потому что жить здесь невыносимо.

С жильцами дома в переулке Суворовский, 16а еще никто официально не обсуждал, что им дальше делать. Но на стенде с объявлениями появилась распечатка с адресами домов, попавших под реновацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители сообща проводят экскурсию по дому, ведя нас из одного подъезда в другой. Деревянные ступени, истершиеся за десятки лет, деревянные перила…

- Тут год назад подростки облокотились на них и упали вместе с перилами со второго этажа, - рассказывает Наталья.

Входная дверь – деревянная и тоже очень старая. Перед ней остатки от лестницы. Говорят, некоторое время назад ребенок выходил из подъезда, запнулся о дыру под дверью и сломал ногу. Другого – трехлетнего малыша – у входа чуть не пришибло отвалившимся куском стены. А в подъезде стена вокруг щитка покрыта чернотой – копоть от пожара.

- Когда после обрушения перекрыли в доме газ, мы стали пользоваться электрическими плитками. Проводка в подъезде не выдерживала и вся искрилась, - вспоминает Наталья.

Здесь под дверью была яма, в которой один из детей сломал ногу. После того случая ее заделали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А еще жильцы жалуются на плесень в квартирах – подвал постоянно затапливает по колено, из-за чего влага добирается до первого этажа.

- Я 40 лет в горячем цехе на Уралмашзаводе отработала. У меня профзаболевание – силикоз. Все здоровье там оставила. И жить приходится в таких условиях, - говорит Раиса Филимонова, пенсионерка. - Вообще страшно. Потолок еле дышит. Угол в плесени. На кухне угол вообще отваливается. Я согласна на реновацию.

Желтым и красным обозначены дома, которые попали под реновацию. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

НЕ ВСЕ ХОТЯТ ПЕРЕЕЗЖАТЬ

Остальные дома на Уралмаше, которые попали под реновацию, находятся тут же по соседству. Это двухэтажные здания, построенные для рабочих заводов еще в 40-50-х годах. Они находятся в квадрате улиц Баумана, Шефская и Энтузиастов. Люди здесь живут разные. И дома, хоть и старые, но тоже разные по своему состоянию. Если дом №16а после попытки капремонта стал рассыпаться, то соседний с ним №16, напротив, будто обрел второе дыхание.

- У нас дом по сравнению с соседским в относительно хорошем состоянии, хотя ему тоже больше 60 лет, - рассказывает Галина. – Во время капитального ремонта у нас и крышу и фасад поменяли. И трубы тоже. С проводкой тоже проблем нет. У меня тут полнометражная трехкомнатная квартира, так что я не знаю, рада ли я реновации. Наверное, 50 на 50. Зависит от того, что нам предложат. Для меня тут единственный серьезный минус – заброшенное здание детского клуба портит вид.

Один из домов на Уралмаше, попавших под реновацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двухэтажный дом без окон и дверей с почерневшим нутром стоит посреди двора. Местные жители рассказывают, что он такой уже лет 15. А за ним, если пройти через обширную детскую площадку, стоят два дома №19 и 21. В плане реновации они обозначены красным цветом – это значит, что им присвоили статус аварийных.

- Я ветеран труда, 20 лет на Уралмашзаводе отработала, 38 лет здесь живу. Когда только заехала, дом уже был на расселение, так что даже и не совсем верю, что нас хотя бы в этот раз будут расселять, - говорит Людмила из дома №19. – У меня тут комнатушка. В ней нас пять человек, было время, проживало. Я стояла в очереди на Уралмаше, чтобы нам дополнительную комнату дали, а нас выкинули из нее, хотя у меня сын на войне был – в Афганистане. Не знаю, что мне предложат, но жить здесь уже нельзя. В общем туалете потолок людям чуть ли не на голову обвалился.

Общий санузел на Черниговского, 19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изнутри все дома, попавшие под реновацию, похожи. Путаница из проводов на стене. Старый деревянный пол. Трещины в стенах. Но, несмотря на это, не все согласны участвовать в реновации.

- А что такое реновация? Вам дадут деньги за комнату, которая стоит 800 тысяч и выпнут на улицу? – говорит женщина, вышедшая в общий коридор. - На эти деньги ничего не купишь, правильно? Поэтому я отказываюсь от реновации.

Подъезд аварийного дома по адресу Черниговский переулок, 19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С ними не согласны соседи из дома №21. Они показывают нам общий санузел, который находится на первом этаже - тут холодно, но многим жильцам приходится здесь мыться и купать детей – а еще рассказывают о другой напасти – плесени, грибке, насекомых и огромных крысах.

- Насекомые в гнилых стенах живут. Мы травим их, но это бесполезно. Они появляются вновь, - вздыхает местная жительница. – Из-за этого порой дети и взрослые, и дети травятся тоже. Мы очень ждали реновацию. Дом у нас аварийный. Боимся, что стены обрушатся. Такое ощущение, что перегородки шатаются. И проводка еще с момента постройки – скрутка старинная.

Подъезд дома в Черниговском переулке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

МНОГИЕ ХОТЯТ РАЗЪЕХАТЬСЯ

С Уралмаша мы перемещаемся на Эльмаш. Тут под реновацию попали еще 13 домов, которые стоят в районе улиц Энтузиастов, Шефской, Баумана. Причем тут целых четыре аварийных дома. Но если на Уралмаше в них еще живут люди, то здесь это уже здания без окон, с обвалившимися внутренними перекрытиями и следами от пожара на внешних стенах. При их упоминании жители соседних домов, стоящих в плане на реновацию, мрачнеют.

- Если из-за реновации начнется, как на Кузнецова или на Омской, где полиция ловила поджигателей домов, то такого нам не нужно, - рассказывает один из жителей дома №28а, попросивший не указывать его имя. - Но в целом, если жители соберутся и как-то решат, то ее можно провести. Хотя сам дом в целом у нас нормальный.

Во время капремонта в домах на Эльмаше так и не обновили фасады. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дома на Эльмаше такие же старые, как и на Уралмаше, но в подъездах тут нет такой разрухи. На окнах стоят стеклопакеты. Двери все новые. Работают домофоны. Во дворике некоторых домов построены даже теплицы. Видно, что люди ухаживают за местом, в котором живут. Но переехать все равно хотят.

- Дом у нас крепкий. Не разваливается. Жалоб на проводку и сантехнику нет. Мы капремонта кое-как добились четыре года назад. Фасад вот только обещали нам отремонтировать, да так и забыли о нас, - рассказывает Лариса, местная жительница. – Думаю, у нас все проголосуют за реновацию. Многие разъехаться хотят. Тут по две семьи в одной квартире живет. Я сама в этом доме 30 лет живу с совершеннолетия. У меня тут дети родились.

Подъезд одного из домов, попавших под реновацию на Эльмаше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Люди давно морально готовы. Тут с потолка сыпется, канализация льется, сантехника в плачевном состоянии и полы проваливаются, - добавляет жительница соседнего дома Радмила.

И на Уралмаше и на Эльмаше жильцы рассказывают, что пока никто к ним не приходил ни из районной, ни из городской администрации и не объяснял, что нужно делать дальше, но они надеются, что в ближайшее время кто-нибудь придет.

Все аварийные дома, которые на Эльмаше попали под реновацию, выглядят вот так. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Впрочем, жильцы могут проголосовать и за то, чтобы их дом не трогали (Подробнее)