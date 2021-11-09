Названы дома в Екатеринбурге, которые пойдут под снос в ходе реновации

В список вошли 23 дома, построенных во время Великой Отечественной войны и сразу после нее. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В мэрии Екатеринбурга определились, с каких домов в столице Урала начнется реновация. Список адресов чиновники составили на основании обращений от жителей, которые просили снести или хотя бы реконструировать их дома. Речь идет о зданиях, которым больше 70 лет. Они находятся на Уралмаше и Эльмаше, и были построены для рабочих заводов во время Великой Отечественной войны и сразу после нее.

- На участке улиц Баумана, Шефской и Энтузиастов расположены 13 жилых домов 1941-1950 годов постройки, - сообщают в администрации Екатеринбурга. - Четыре из них признаны аварийными. На участке улиц Донбасской, Черниговского и Суворовского переулков находятся 10 двухэтажных жилых домов, построенных в 50-х годах. Два из них признаны аварийными.

На участке улиц Баумана, Шефской и Энтузиастов расположены 13 жилых домов, вошедших в проект комплексного развития территории. Фото: администрация Екатеринбурга

Пока в мэрии не говорят, что эти дома точно пойдут под снос в ходе реновации. Это решат сами собственники жилья в ходе общих собраний. Нужно, чтобы снос дома и расселение одобрили две трети жильцов. В противном случае дом исключат из проекта комплексного развития территории (Это официальное название. А «реновация» - название скорее народное, - Прим. Ред.).

- Основополагающий принцип закона о комплексном развитии территорий – защита конституционных прав граждан на жилище, - сказал Михаил Волков, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. - Поэтому для решения о включении дома в проект обязательно спросим мнение жителей. Органы местного самоуправления самостоятельно или через управляющие компании известят жильцов о появившейся возможности.

На участке улиц Донбасской, Черниговского и Суворовского переулков находятся 10 домов, вошедших в проект комплексного развития территории. Фото: администрация Екатеринбурга

Когда согласие жильцов будет получено, городские власти проведут торги, чтобы определить какой застройщик будет возводить новостройки на месте старых домов. Застройщик-победитель и будет работать с жителями, переселяя их в другое жилье или выплачивая сумму возмещения.

- Наряду с жилищным строительством инвестор обеспечит на участке размещение и обновление объектов инженерной, коммунально-бытовой инфраструктур, а также улично-дорожной сети, - добавили в мэрии.

Кстати, в администрации города напомнили, что под реновацию не обязательно попадут одни лишь аварийные дома, но и те, в которых устарели «инженерные и архитектурные решения».

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